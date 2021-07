Konrad: 'No me podía creer lo que estaba viviendo'

Saint Gaudens (Francia), 13 jul (EFE).- El campeón de Austria, Patrick Konrad (Bora Hansgrohe), vivió con enorme emoción su primera victoria en una carrera del World Tour, celebrada con tiempo de sobra, en solitario, en la recta de meta de Saint Gaudens.

'No me podía creer lo que estaba viviendo', afirmó. 'Es mi primera victoria de nivel World Tour, y ha llegado en la carrera más grande del mundo. No tengo palabras. Esta victoria es para mi familia, para mis amigos, y también para mi equipo, el Bora-Hansgrohe', añadió Konrad en meta.

El ciclista de Modling, de 29 años, tuvo el doble honor de ganar la etapa y de exhibir el maillot de campeón de Austria.

'En este Tour han confiado en mí siempre, me habían dicho que tenía piernas para conseguir una victoria y me han animado a buscarla. Creo que este triunfo ha llegado en el momento perfecto. Ganar una etapa del Tour vistiendo el maillot de campeón nacional austríaco es fantástico', dijo emocionado.

La táctica de Konrad siempre fue la de buscar la escapada y probar al final en solitario. Los intentos hasta ahora resultaron vanos. El pasado sábado en Quillan fue segundo, superado por el neerlandés Bauke Mollema.

'Me he metido en tres escapadas y siempre he esperado hasta la parte final para atacar. Nunca ha sido la elección correcta: tanto Matej Mohoric como Bauke Mollema ganaron atacando pronto. Por eso llegué a la conclusión de que, si volvía a verme en una situación parecida, yo sería el que arrancaría desde lejos', afirmó.

Una maniobra que le permitió a Konrad vivir el sueño de su vida.

'Estoy muy feliz de que haya funcionado. Incluso he dispuesto de tiempo para celebrar el triunfo en el último kilómetro. ¡No me podía creer lo que estaba viviendo! Estoy contentísimo de poder disfrutar de este momento', subrayó. EFE

