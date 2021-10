Koundé: 'Fue dificilísimo'

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Jules Koundé, defensa de Francia, aseguró este domingo, tras ganar 1-2 a España en la final de Liga de Naciones, que su equipo esperaba que si rival iba a estar 'a un gran nivel' y declaró que el duelo fue 'dificilísimo'.

'Estoy muy orgulloso del equipo y con mi primer título con la selección. Fue un partido dificilísimo ante un gran equipo como España que juega y presiona bien. La clave fue marcar después del gol y al final sacamos la victoria', dijo el jugador del Sevilla en Televisión Española.

'Esperábamos una España a este nivel. Sabíamos que iba a ser muy difícil de contraatacar y de presionar. Es un equipo que tiene muy claro como jugar y es complicado quitarle la posesión a este equipo', apuntó.

Por último, cuestionado sobre el posible fuera de juego de Kylian Mbappé en el segundo tanto de Francia, prefirió no dar su opinión: 'No he visto la acción así que no puedo decir algo porque no lo he visto', concluyó. EFE

