Kozak apoya a presidente de Guatemala por pedir celeridad para elegir cortes

Guatemala, 21 ago (EFE).- El secretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, apoyó este viernes al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por haber pedido celeridad en el proceso de elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.

'Apoyamos al presidente Giammattei por sus declaraciones en las que se pide una selección expedita de nuevos magistrados de manera compatible con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC, el máximo tribunal del país)', publicó Kozak en su cuenta oficial de Twitter.

El funcionario agregó que 'la transparencia y el cumplimiento de los requisitos constitucionales son fundamentales para el estado de derecho', al referirse al entrampado proceso de elección de 240 jueces del Organismo Judicial, que debía llevarse a cabo en octubre pasado y se encuentra enfrascado en impugnaciones y procesos de desafuero (solicitudes para retirar la inmunidad) desde las propias altas y supremas cortes, con el Congreso como sujeto protagonista.

En una entrevista con el medio local Prensa Libre, el gobernante guatemalteco pidió el martes al Congreso que, después de su receso, 'esperaría a que principien a elegir a los magistrados. Mi llamado al Congreso es que respeten la disposición de la Corte (de Constitucionalidad) y ya dejémonos de entuertos, pero yo no puedo dar opinión de quienes integran las nóminas, porque no soy juez'.

Giammattei subrayó en esa entrevista que el país debe 'aprender a respetar los fallos de las cortes, nos gusten o no nos gusten' y alentó: '¡Vámonos pues! Arranquen con eso. Llenen lo establecido por la Corte (de Constitucionalidad) y salgamos del barullo o nos metemos a otro, porque al final no sé qué pasará en el Congreso'.

Un día antes, el lunes, Giammattei aseguró en una conferencia de prensa que no veía 'un rompimiento de la Constitución' por la pugna entre el Supremo y la Corte de Constitucionalidad, con la activa participación del Congreso.

En cambio, describió que lo que ha visto es 'una denuncia contra diputados, otra contra magistrados, contra magistrados de la Corte (Suprema de Justicia), contra magistrados de la Corte de Apelaciones, contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (el máximo tribunal). ¿Cómo quiere que yo me meta a juzgar quien tiene la razón?. Yo no lo puedo hacer. Yo no soy juez'.

La pugna judicial se enmarca en la elección de 240 jueces del Organismo Judicial, que fue suspendida en octubre pasado por la Corte de Constitucionalidad debido a irregularidades en el proceso corroboradas por el Ministerio Público. Según expertos, la elección de jueces y magistrados es clave en la lucha anticorrupción por los próximos cinco años.

El subsecretario adjunto interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento del Estado de EE. UU. ya se había pronunciado el domingo pasado, cuando le manifestó al canciller de Guatemala, Pedro Brolo, la 'importancia de que se defienda el Estado de Derecho' en el país centroamericano.

ENREDO JUDICIAL

El pasado 7 de agosto, la Fiscalía guatemalteca presentó 118 antejuicios (el proceso de desafuero para retirar la inmunidad) en contra de los siete diputados de la comisión permanente del Congreso, 92 congresistas que aprobaron un procedimiento anómalo de elección de magistrados, además de a los 13 jueces de la CSJ y a seis magistrados de la CC.

La denuncia en contra de los seis magistrados del Constitucional se debió a una resolución 'sobre un asunto en el que ellos eran inminentemente parte del mismo', según comunicó la Fiscalía en esa ocasión; algo que a ojos de los opositores a las resoluciones de la máxima corte han calificado como un 'autoamparo'.

En el caso de los jueces del Supremo, la Fiscalía los señaló de integrar un pleno de forma 'ilegal', sin la participación de todos los integrantes.

Esa sesión presuntamente ilegal de la Corte Suprema de Justicia en contra del Constitucional fue criticada en su momento por diversas organizaciones de sociedad civil como un 'golpe' para el estado de Derecho. EFE