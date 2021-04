Kramnik ve en el joven prodigio Prag una reencarnación de Anand

Madrid, 12 abr (EFE).- El joven prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa, ganador, este domingo, del Desafío Judit Polgar con 15 años, 'es una reencarnación de Vishy (Viswanathan) Anand', señala el excampeón mundial ruso de ajedrez Vladimir Kramnik, que le augura grandes posibilidades de disputar el título mundial en el futuro.

Conocido por el apelativo abreviado 'Prag' en el mundo del ajedrez, el Gran Maestro indio se ha ganado, con esta victoria, el derecho a disputar, desde el 24 de abril, el próximo torneo del Champions Tour de ajedrez por internet, frente a los mejores del mundo, incluido el noruego Magnus Carlsen, campeón mundial.

En la clasificación final del Desafío Judit Polgar, Prag terminó con punto y medio de ventaja sobre un cuarteto formado por el uzbeko Nodirbek Abdusattorov, los indios Dommaraju Gukesh y Nihal Sarin y el ruso Volodar Murzin. Por equipos el de Polgar se impuso al de Kramnik por 96,5 puntos a 88.

Kramnik derramó elogios sobre Prag: 'Me recuerda mucho al joven Vishy (Viswanathan Anand, excampeón mundial indio) en muchas cosas: suave de carácter, agudo, ligero, rápido, su pasión por el ajedrez, son cosas de Vishy', enumeró.

'Cuando lo vi por primera vez me pregunté si sería capaz de conseguir tanto como Vishy, que no es fácil, pero su ajedrez me recuerda mucho a él, su juego dinámico, su comprensión exacta de la posición', añadió Kramnik en declaraciones que recoge Chess24.

Kramnik, que en 2007 arrebató el título mundial a Garry Kaspárov, ve a Prag como 'una reencarnación' de Anand, 'aunque Vishy está todavía ahí, jugando al ajedrez', advirtió. 'Pero me recuerda mucho a Vishy a esta edad, yo jugué contra él cuando tenía 17 años'.

Felicidades a Prag. Estoy orgulloso de ver en el torneo a cuatro miembros de la Westbridge Anand Chess Academy. Prag dominó y exhibió su clase, ahora tenemos trabajo por delante para ponerle a punto para el número uno', apuntó en un tuit.