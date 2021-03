Kreis admite que falta de confianza dejó a Estados Unidos fuera de Tokio 2020

Guadalajara (México), 28 mar (EFE).- El seleccionador del equipo sub'23 de Estados Unidos, Jason Kreis, aceptó este domingo que la eliminación de su equipo en el torneo Preolímpico de la Concacaf fue resultado de una falta de confianza de sus jugadores.

'Teníamos jugadores que no se movían, que no se comprometían a abrir espacios, que no parecían querer tener el balón, son cosas que tienen que ver con lo mental; simplemente no había confianza', dijo en conferencia de prensa.

En el partido decisivo del boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, este domingo Estados Unidos perdió ante Honduras por 2-1.

Kreis señaló que el equipo se esforzó para presionar y sacar ventaja, pero no fue suficiente.

'Los chicos se esforzaron y pelearon, pero necesitamos la calidad, necesitamos a los que hacen la diferencia y eso no estuvo', expresó.

El técnico aseguró que hay jugadores estadounidenses de mucha calidad que podrán seguir compitiendo en torneos internacionales, pero tienen que aprender a manejar la presión en los partidos cruciales.

Kreis confesó que no se arrepiente de haber elegido al plantel que disputó el torneo y la forma de plantear el juego en la fase eliminatoria.

'Son buenos jugadores y había mucho potencial, pero tienen que seguir desarrollándose, aprendiendo a ir para adelante', concluyó,

Por tercera vez consecutiva, el equipo estadounidense quedó fuera de la justa olímpica. Su última participación fue en los Juegos de Pekín 2008.EFE