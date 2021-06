Krejcikova: 'Me gustaría tener la misma humildad de Jana Novotna'

París, 12 jun (EFE).- La checa Barbora Krejcikova, flamante campeona de Roland Garros, rindió tributo este sábado a su compatriota Jana Novotna, con la que se inició en el tenis a los 6 años.

En la rueda de prensa posterior a levantar la Copa Suzanne Lenglen, la jugador de Brno, de 25 años, recordó sus primeros pasos en la academia de tenis de Novotna, fallecida en 2017, a los 49 años.

'Me acuerdo cuando llegué a la academia, no sabía si lograría agarrar la raqueta y ella (Novotna) me dijo: 'no pasa nada, vamos a ver cómo vas, será algo bonito, disfruta'', rememoró.

'Lo que más me sorprendió fue verla actuar como una persona normal, no como alguien que hubiese ganado tanto (entre los trofeos, destaca un Wimbledon de 1998). Esa actitud me inspiraba', indicó.

'Fue una gran deportista -añadió-, muy humilde y me gustaría ser como ella', cerró. EFE