Krmencik: 'Veo a Italia en la final'

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El delantero checo Michael Krmencik se mostró expectante ante el próximo arranque de su selección, el próximo lunes contra Escocia, en la Eurocopa 2020 que ve en las manos de la selección de Italia, a la que considera como la gran favorita.

El atacante del PAOK Salónica griego considera al conjunto transalpino como el mejor equipo. La República Checa fue goleada hace seis días por Italia en un partido amistoso antes del inicio de la competición continental.

'La madurez táctica está del lado de Italia. Lo demostraron contra nosotros y también en el primer partido frente a Turquía. Están muy bien preparados. Veo a Italia en la final', dijo Krmencik, que aguada ilusionado el inicio del torneo.

'Es mi primer gran torneo y todos vivimos con expectación e ilusión una competición como esta. Veo a todos los compañeros con decisión, muy metidos y creo que tenemos calidad para lograr los objetivos', advirtió el delantero.

La República Checa jugará en Glasgow contra Escocia el lunes en el debut del combinado centroeuropeo.

'Contra Escocia sabemos que ejercerán una gran presión desde el principio. Pero estamos listos para jugar contra ellos. Será un partido difícil pero hemos visto muchos partidos de ellos y haremos lo que debemos hacer. Si estamos al cien por cien podemos ganar a cualquiera. Si logramos algo positivo contra Escocia podemos hacer algo grande', asumió el atacante checo.

'No puedo prometer que ganemos todo pero sí que lo daremos todo y nuestro compromiso será el máximo sobre el campo', insistió Krmencik.

Michael Krmencik pertenece al Brujas pero durante seis meses jugó cedido en el PAOK Salónica griego con el que logró la Copa de Grecia con un gol suyo en la final ante el Olympiacos.

'Vine con una confianza extra gracias a esto. Fue mi primer gran trofeo fuera de mi país. Todo el mundo lo disfrutó, vivía para eso. No sé cuantas personas habría en el centro de Salónica. La afición me reconocía vi que me apreciaba. La afición coreó mi nombre. He disfrutado los seis meses que he estado allí y lo agradezco', dijo el delantero que no quiere volver a Bélgica.

'No quiero volver. Mi familia y yo queremos volver a la República Checa. Estoy en contacto con el Spartak y el Slacia pero aún no hay ningún acuerdo con el Brujas. Pero me gustaría volver y ganar títulos aquí', indicó Krmencik.

El atacante checo vive con tranquilidad las horas previas al debut a pesar de la amenaza de la Covid. 'Fui convocado y tenía un poco de miedo por las pruebas porque nunca se sabe qué puede pasar y cualquiera puede dar positivo. Al final todo salió bien y aquí estoy', dijo.

'La situación es como la de todos. Estamos en una burbuja pero somos profesionales y tenemos que lidiar con esto. Es simplemente el momento que nos toca vivir. Tenemos que adaptarnos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer', concluyó. EFE