Kroos: “Ayudamos mucho en el primer gol”

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, se mostró crítico por la pasividad defensiva de su equipo en el primer tanto encajado en la derrota frente al Shakhtar Donetsk (2-0) porque, a su juicio, ayudaron “mucho” a que se produjera.

“Es difícil porque jugamos una buena primera parte, controlamos todo y ellos no tiraron a nuestra puerta y creamos ocasiones buenas. Nos falta marcar y al final en el primer gol de ellos ayudamos mucho y después fue difícil. No empezamos mal el partido, pero es un poco lo que pasa esta temporada; nos falta meter gol porque en los partidos que hemos metido primero hemos tenido otra confianza y otro juego. Si el rival mete primero nos cuesta más. Es jodido para nosotros porque nos meten un gol y ayudamos mucho en ello”, dijo en Movistar +.

“Si ves el primer gol no es una buena jugada de ellos, ayudamos nosotros y un poco de mala suerte, claro. Pero no es un gol que no podemos defender. Nos falta la suerte arriba; no marcamos y ellos marcaron con el primer tiro”, continuó en el análisis.

Un Kroos que intentó explicar la diferencia de nivel respecto al último partido de ‘Champions’ contra el Inter, con victoria 0-2, por la confianza que les da abrir el marcador.

“Allí marcamos temprano, pero nuestra primera parte hoy fue más o menos la misma. Ya se vio en Milán que estar al frente nos da confianza. Con el 2-0 nos faltó creer un poco en la remontada; que con dos tiros te metan dos goles es difícil”, dijo.

“No es un tema de físico. Tiene que hablar cada uno de cómo está físicamente, yo estoy bien, pero si pierdes puedes decir lo que quieras; es todo negativo”, añadió.

El centrocampista alemán aún confía en que se puedan clasificar para los octavos de final de la Liga de Campeones: “Si ganas siempre tienes más confianza que cuando pierdes, es normal. Como equipo te sientes mejor cuando ganas, pero tenemos que volver a ganar; seguir trabajando. Con la situación en el grupo no nos queda más que ganar el último partido y ver qué tal el partido del Gladbach contra el Inter porque si no lo gana el Mönchengladbach lo tenemos en nuestra mano”, declaró. EFE

1011880