Kroos recuperado; Hazard sorpresa en el grupo

Madrid, 2 abr (EFE).- El último entrenamiento del Real Madrid antes de recuperar el pulso liguero ante el Eibar, dejó el regreso del alemán Toni Kroos, recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar con Alemania, y la sorpresa de la presencia del belga Eden Hazard con el grupo.

Los minutos abiertos a la presencia de las cámaras dejaron este viernes la imagen inesperada de Hazard en los rondos con el resto de sus compañeros. El belga no entrenaba con el grupo desde que el 14 de marzo sufriese un nuevo problema muscular, en esta ocasión en el psoas, que le obligaba de nuevo a parar tras haber regresado jugando quince minutos ante el Elche.

Aunque Zinedine Zidane no tiene ninguna intención de forzar su regreso y no jugará hasta que no tenga el alta competitiva, Hazard da un paso firme para estar disponible para la recta final de la temporada con el Real Madrid y apurar las opciones de disputar la Eurocopa con Bélgica.

Mientras, Kroos alivia a Zidane con su regreso, recuperado de las molestias musculares que provocaron su ausencia en los tres partidos de la selección alemana. El centrocampista fue uno más en la dinámica de grupo y mostró que está en condiciones de jugar ante el Eibar si su técnico lo considera oportuno. También se sumó al resto de sus compañeros el croata Luka Modric, que tuvo descanso activo el jueves tras haber disputado los partidos con su selección.

A la cita liguera no llega a tiempo Dani Carvajal y son baja por lesión el capitán Sergio Ramos y el uruguayo Fede Valverde, que se trataron de sus lesiones musculares en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. EFE