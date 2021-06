Krychowiak: 'He pasado una noche muy difícil, cometí un grave error'.

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Grzegorz Krychowiak, centrocampista de Polonia, aseguró este martes en rueda de prensa que pasó una noche 'muy difícil' después del choque de la Eurocopa de fútbol que perdió 1-2 ante Eslovaquia en el que fue expulsado a falta de media hora para el final por doble tarjeta amarilla.

El ex jugador del Sevilla lamentó su actuación, que fue clave en el estreno de su selección en la Eurocopa. Con 1-1 en el marcador y con Polonia al ataque para marcar el gol de la victoria, vio su segunda tarjeta amarilla en una acción evitable en el centro del campo. Una jornada después del choque, analizó la jugada.

'He pasado una noche muy difícil, porque he frustrado nuestros objetivos. Soy uno de los líderes de la selección y cometí un grave error contra Eslovaquia. Todos los cometemos, pero el mío ha tenido enormes consecuencias. Acepto las críticas y seguiré trabajando', explicó.

Krychowiak declaró que fue expulsado 'en el peor momento' posible, cuando su equipo jugaba mejor y podía marcar el segundo tanto. Asimismo, indicó que cometió la falta decisiva 'sin intención', cuando iba a presionar a un rival al que golpeó en un pie justo cuando golpeaba la pelota.

'Sin embargo, tuve unos segundos para tomar una decisión y fue un error. Pero también encajamos ambos goles con demasiada facilidad', destacó.

También desveló que todavía no ha visto la repetición de la jugada pero apuntó que, desde la perspectiva que tuvo desde el mismo terreno de juego, la decisión que tomó el árbitro 'fue correcta'.

'Dudo si yo me metí en su pierna o si fue el jugador de Eslovaquia quien me golpeó la suela. Sin embargo, no hay ninguna diferencia en todo caso', manifestó.

'Ahora necesitamos recuperarnos físicamente, pero sobre todo mentalmente. Dormí mal, pero para muchos también fue una noche difícil. Ahora no espero que nadie crea en nosotros. Quizás nadie crea que seamos capaces de tener éxito, pero lo más importante es que esa creencia debe estar en el equipo. No quiero prometer nada, porque es imposible en el fútbol, pero tenemos fe', señaló.

Aunque no jugará ante España por su expulsión, Krychowiak analizó al equipo de Luis Enrique, del que dijo que es 'exigente' y uno de los 'favoritos' al título.

'Creo que mis compañeros conseguirán un buen resultado. Hay diferentes formas de ganar y no es necesario jugar a la perfección. Lo demostró Suecia, que sumó un punto. Tenemos que ser efectivos', afirmó. EFE