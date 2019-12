Krychowiak: 'Siempre me gustó la manera de jugar de Simeone'

Ignacio Ortega

Moscú, 9 dic (EFE).- El polaco Grzegorz Krychowiak, una de las estrellas del Lokomotiv Moscú, destacó este lunes a Efe que 'siempre' le 'gustó la manera de jugar' del Atlético de Madrid del argentino Diego Pablo Simeone, al que se enfrentará este miércoles en el estadio Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones.

“Siempre me gustó la manera de jugar de Simeone. Juega con el corazón. Yo no tengo mucho talento, soy un jugador que lucha y corre siempre. Adonde he llegado ha sido gracias al trabajo”, señaló en una entrevista con EFE.

Con respecto al partido ante el equipo rojiblanco, en el que el Atlético necesita el triunfo para no depender de nadie y clasificarse para los octavos de final, reconoció que para todo recién llegado es difícil adaptarse al juego del conjunto madrileño “cuando tienes talento y no te gusta defender”.

“Se necesita tiempo. El Atlético tiene su estilo. El grupo es más importante que el individuo. No es fácil cuando el jugador tiene talento y no le gusta defender”, precisó.

Sin mencionar al portugués Joao Félix, destacó que el equipo colchonero ha llegado lejos en la Liga de Campeones “con trabajo”.

El centrocampista, ex del Sevilla, reconoció que el Atlético “está peor” que en pasadas temporadas, pero lo achaca a los “muchos cambios” en la plantilla y a la salida de estrellas como Griezmann o Godín.

“Siguen jugando la Liga de Campeones. Es difícil adaptarte rápido al Atlético. Lo más importante es la defensa. Pero si tienes talento, puedes adaptarte a cualquier equipo”, apuntó.

Krychowiak admitió que contra el equipo español en Moscú (0-2) el Lokomotiv tuvo 'pocas' ocasiones de gol, pero recordó que los rusos sí pusieron contra las cuerdas a la Juventus, tanto en Turín (2-1) como en la capital rusa (1-2), encuentros en los que los italianos marcaron el gol de la victoria en los últimos minutos.

'Cuando estamos bien, podemos hacer daño al rival. Lo demostramos ante la Juve. Podemos jugar más valientes. Viajaremos a Madrid a ganar el partido. Queremos demostrar que podemos rendir ante rivales fuertes', apuntó.

En cuanto a la mala racha de los últimos dos meses, en los que el Lokomotiv ha encajado siete derrotas en trece partidos, admitió que el equipo ha bajado de nivel de manera alarmante, aunque se excusó en la plaga de lesiones que afecta al club de los Ferrocarriles de Rusia.

'Han sido unas semanas complicadas. No está costando sumar puntos, pero falta un partido y hay que terminar el año de la mejor manera posible', señaló.

Con todo, cree que su equipo está jugando 'mucho mejor' en Europa que la temporada pasada. El problema es que los rivales, Juventus y Atlético, son 'más fuertes', argumenta.

'Los detalles marcan la diferencia. Hemos demostrado que podemos jugar contra rivales fuertes. Sólo nos falta un poquito. Lo más importante es jugar cada año la 'Champions' para seguir aprendiendo', apuntó.

En cuanto a su rendimiento, después de que una conmoción cerebral le tuviera apartado de los terrenos de juego un par de semanas, reconoce que esta temporada 'está siendo más decisivo', pero cree que es algo coyuntural.

'Estoy marcando más goles porque estoy jugando más arriba debido a las bajas', subrayó el modesto polaco, quien insistió en que su rol en el equipo es otro cuando el portugués Joao Mario y el ruso Alexéi Miranchuk están en el campo.

Krychowiak recaló en 2018 en el Lokomotiv Moscú después de militar en el PSG, donde no llegó a contar con suficientes minutos con Unai Emery, y ahora no piensa en otra cosa que 'en disfrutar de las dos temporadas que aún le quedan en Rusia'.EFE.