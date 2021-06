Kryvtsov: 'El dinero no juega al fútbol'

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- Sherhiy Kryvtsov, defensa del Shakhtar Donetsk, aseguró que no saldrán el lunes ante Austria a amarrar el empate que les otorga el segundo puesto del grupo C de la Eurocopa, y que pese a que el conjunto centroeuropeo tiene un valor de mercado superior, 'el dinero no juega al fútbol'.

Kryvtsov, que no quiso hacerle mucho caso a los valores del mercado del fútbol, señaló que el conjunto ucraniano sale 'a todos los encuentros a por la victoria, sin pensar en nada más', con lo que de partida no pensarán en si las tablas les aseguran la segunda plaza -y con ello la clasificación- igualados a puntos con los austriacos después de Países Bajos, que tiene garantizado el primer puesto y se enfrentará a Macedonia del Norte.

En conferencia de prensa desde la concentración de Ucrania en Bucarest, el zaguero señaló que nunca ha jugado contra el polémico delantero austríaco Marko Arnautovic: 'Conozco su calidad, ha jugado en la Premier inglesa durante mucho tiempo, pero junto a él habrá otro potente delantero, aunque la forma de contrarrestarlo la decidirá el cuerpo técnico'.

Indicó que Andriy Yarmolenko es el líder del conjunto ucraniano y que cuentan con el apoyo del público de Bucarest, con el que están conectados a través del técnico Mircea Lucescu, que ha desarrollado buena parte de su dilatada carrera en los clubes ucranianos.

El guardameta Heorhii Bushchan, del Dinamo Kiev, definió al austríaco como 'un buen equipo, con carácter' y aseguró también que no había jugado nunca un partido 'pensando en que quería empatar'. 'Salimos al campo para ganar y luego el transcurso del partido demuestra si puedes hacerlo o no. Austria también lo intentará, será un partido interesante', dijo. EFE