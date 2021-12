Kubo ensombrece a Cunha

Jenaro Lorente

Madrid, 4 dic (EFE).- El japonés Take Kubo, recién salido de una grave lesión de rodilla y en el Mallorca cedido por el Real Madrid, echó un jarro de agua helada sobre el Metropolitano y ensombreció el que había sido buen estreno como titular del brasileño Matheus Cunha en el Atlético, autor del 1-0 en el minuto 68, que parecía dejar los tres puntos en casa.

Kubo, que salió al terreno de juego en los minutos finales, enfiló decidido hacia Jan Oblak un contragolpe del Mallorca en el minuto 91 y, ante el temor de la grada, batió al esloveno poniendo el 1-2 en el marcador y llevando el éxtasis al banquillo bermellón, que festejaba a lo grande, con el técnico Luis García al frente, un triunfo inesperado y que engulle al Atlético en un crisis en el peor momento, con el 0porto y el Real Madrid en el horizonte.

Liberado de la presión que le podía suponer su estreno como titular en el Atlético de Madrid, el brasileño Matheus Cunha se desenvolvió por el césped del Metropolitano con soltura y personalidad, mostrando detalles de calidad, y culminó su actuación en el minuto 68, resolviendo entro del área pequeña del Mallorca un centro de Angel Correa.

Diecisiete partidos después de su fichaje desde el Hertha Berlin, Cunha, de 22 años y campeón olímpico con su país el pasado verano, irrumpió en el once titular en un partido vital para su equipo. El brasileño se había ganado con creces su primera aparición entre los once elegidos desde el inicio por el entrenador, Diego Pablo Simeone. En su haber, 202 minutos disputados hasta el momento, con dos goles y una asistencia.

En el minuto 68, Cunha provocó una explosión de alegría en los 51.009 espectadores que acudieron al Wanda, que intuían que con el tanto los tres puntos se quedarían en casa, pero el japonés Take Kubo rubricó lo iniciado doce minutos antes por su compañero Franco Russo y dejó la grada helada.

'Estoy muy contento. Siempre que salgo del banquillo pienso que puedo meter un gol y dar la victoria al equipo y hoy lo he conseguido. Cuando iba sólo ante Oblak he escuchado que un jugador del Atlético me seguía, pero he podido resolver bien. He recibido muchos mensajes por el móvil de felicitación', dijo el japonés después del partido.

Simeone elogió a Cunha. 'Aporta goles y muchas cosas. Es lo positivo del encuentro'. El público, sin embargo, se olvidó del buen desempeño de Cunha. Kubo se encargó de echar por tierra su trabajo y metió al Atlético en una crisis en toda regla. Oporto y Real Madrid esperan. 'Rebelarse o deprimirse', explicó Simeone, que tiene difícil tarea por delante. EFE

