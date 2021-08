Kubo: “Estoy muy jodido”

Saitama (Japón), 3 ago (EFE).- El japonés Takefusa Kubo está “muy jodido”. Un gran torneo a sus espaldas, pero a las puertas de la final y de luchar por el oro. “Fallé y ellos metieron”, dijo antes de una larga pausa para intentar digerir la derrota contra España (0-1) en la que consideró su “oportunidad” para hacer algo grande con su país.

'Es lo que hay, hemos perdido, hay que seguir, pero ha sido un palo durísimo, sabíamos que iba a ser complicado, pero yo fallé y ellos metieron, es la realidad. Fueron superiores y hay que seguir, tuvimos ese punto de y sí, y sí... Sé que no existen esas cosas, pero hay que seguir', dijo al ser preguntado por EFE.

Reconoció que dejan escapar una gran oportunidad, ya que en el próximo Mundial será mucho más difícil llegar lejos: 'Reconozco la realidad, no somos los favoritos, esta era nuestra oportunidad y estoy muy jodido, la verdad”, aseguró.

Un Kubo que ahora se tendrá que ‘conformar’ con luchar por el bronce: 'Los de la absoluta quedaron cuartos en 2012 y les quiero dar una medalla al menos, es nuestra obligación, vinieron a ayudarnos y debemos ayudarles a ganar por lo menos una medalla', declaró.

“Presión no sentíamos, no somos España ni Brasil, pero sabíamos que podíamos hacer cosas grandes y no fue, pero podemos igualar la historia e intentar ganar a México', completó.

El futbolista del Real Madrid no le consoló ser uno de los mejores jugadores del torneo: 'Es un deporte colectivo, lo individual no vale para nada. Marco (Asensio) entró de suplente, metió un gol y mañana saldrá en portada. Ganó España y de Japón no se acuerda nadie, es la realidad, pero debemos dar una alegría a nuestro país y llevar el bronce. Pensar en el mundial', concluyó. EFE

