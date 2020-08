Kubo revoluciona las redes sociales y abre el mercado japonés al Villarreal

Villarreal (Castellón, España), 12 ago (EFE).- El fichaje de Takefusa Kubo por el Villarreal ya ha supuesto un golpe mediático para el club español, que ha visto como se han disparado sus registros en redes sociales y ha abierto el mercado japonés para la entidad que preside Fernando Roig.

La noticia de su llegada y fichaje ha sido la cuarta noticia más leída en la última década en la web del Villarreal, donde una noticia suele generar un tráfico de dos mil lectores de media. La llegada de Kubo ha generado 31.700 pinchazos.

El fichaje del joven futbolista japonés ha hecho crecer el número de usuarios en las distintas redes sociales, destacando el incremento de unos 30.000 seguidores en todas ellas. Unos 30.000 seguidores que se reparten en: 15.000 twitter, 3.000 twitter inglés, 10.000 Instagram y 2.000 en Facebook. Lo que ha hecho que el club alcance los 500.000 seguidores en Twitter, 752.000 en Instagram y 917.000 en Facebook.

La red de twitter es la que mayor movimiento ha generado, ya que se han multiplicado por veinte las impresiones de los usuarios. En un día normal, el Villarreal genera en esta red social unas 700.000 impresiones, mientras que desde la llegada de Kubo se alcanzaron los 8.249.866 en un solo día. Así, el club acumula un total de veintidós millones de impresiones y doce de ellos han sido en un día y medio.

Este mes de agosto, los días con mayores impresiones habían sido la despedida de Bruno y Cazorla con 1.467.756 mensajes, el del fichaje de Unai Emery con 2.249.085 de impresiones, y ahora el fichaje de Kubo, que supera estos registros en algo más de diez millones.

La presentación del jugador por los canales Live del club, los números arrojan unos registros de 37.000 espectadores a través del Live de YouTube, 23.000 en Periscope y 31.000 en Facebook, con un total 91.000 espectadores.

Mientras que los vídeos subidos por el club del jugador también baten récord, ya que el saludo Take Kubo en japonés suma un 1.100.000 visualizaciones, el saludo Take en español suma 498.000 visualizaciones y el vídeo de Take Kubo ya está en Vila-real alcanza las 191.600 visualizaciones. EFE

1010587