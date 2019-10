Kubrick en estático: los inicios fotográficos de un maestro del cine

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- Muchos años antes de que regalara obras maestras como '2001: A Space Odyssey' (1968) o 'The Shining' (1980), Stanley Kubrick no era cineasta sino fotógrafo, no se encerraba en sets de rodaje sino que se pateaba Nueva York y no fantaseaba con la ficción sino que anhelaba retratar la realidad.

Su etapa en estático y como un jovencísimo fotorreportero es la base de 'Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs', una muestra que se inaugura este jueves en el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles (EE.UU.) con más de 130 fotografías de su etapa de formación antes de adentrarse en el cine.

'Incluso en la primera etapa de su carrera, Kubrick habla de la condición humana de una manera vívida y conmovedora', dijo en la presentación de la exposición el director del museo, Robert Kirschner.

Esta exhibición, que fue creada en origen por el Museo de la Ciudad de Nueva York, repasa el trabajo desde 1945 a 1950 de Kubrick (1928-1999) como fotógrafo para la revista Look en Nueva York.

'Lo que esos cinco años revelan es la génesis y la primitiva evolución de un genio creativo', apuntó Sean Corcoran, uno de los comisarios de 'Through a Different Lens'.

Corcoran explicó que Kubrick logró vender su primera fotografía a la revista muy poco antes de cumplir 17 años, una buena muestra de la ambición y robusta fuerza de voluntad del futuro cineasta.

Y también señaló que en esos años como fotorreportero aprendió 'muchas de las habilidades' que después aplicaría como director de cine, como la puesta en escena, el lenguaje de los cuerpos, la iluminación, la manera de observar y capturar la realidad o el desarrollo de una mirada estética.

La muestra expone ante los ojos del espectador unas fotografías de Kubrick, siempre en blanco y negro, en las que su Nueva York natal es la absoluta protagonista con multitud de escenas cotidianas en las calles o el metro de los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial.

Según los responsables de la exposición, en las imágenes de Kubrick se percibe la influencia de Weegee, un famoso y emblemático fotógrafo que, muchos años después, fue contratado por Kubrick como asesor técnico de su cinta 'Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb' (1964)

La muestra, asimismo, no incluye solo los trabajos que efectivamente llegaron a las páginas de Look sino también las instantáneas que fueron descartadas pero que reflejan la curiosidad o el interés de Kubrick por ir más allá de lo que le encargaban sus jefes de la revista.

Conforme pasa el tiempo, las imágenes de Kubrick ganan en expresividad y poderío, especialmente las que tomó durante una visita a un circo o las correspondientes a combates de boxeo.

De hecho, de sus fotografías a pie de ring surgió la inspiración para 'Day of the Fight' (1951), un cortometraje documental sobre el mundo del boxeo que fue uno de sus primeros trabajos ya como director de cine.

Y también llegaría a retratar a personalidades de la época como el actor Montgomery Clift o el director de orquesta y compositor Leonard Bernstein.

La exposición 'Through a Different Lens: Stanley Kubrick Photographs' permanecerá abierta en el Centro Cultural Skirball de Los Ángeles hasta el 8 de marzo de 2020, y el 25 de octubre tendrá una fiesta para celebrar su inauguración con una proyección especial al aire libre del clásico del terror de Kubrick 'The Shining'. EFE