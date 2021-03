Kudermetova ratifica los pronósticos y Gasánova se impone a Pavlyuchenkova

Moscú, 18 mar (EFE).- La rusa Veronika Kudermetova, cabeza de serie número dos, ratificó los pronósticos y venció en tres set (7-5, 3-6 y 7-6) a la principiante rusa Kamilla Rakhimova en el Torneo de San Petersburgo.

Por su parte, la rusa Anastasía Pavlyuchenkova, cabeza de serie número cinco, solo pudo mantener a raya a su oponente, Anastasia Gasanova, también de Rusia, durante la primera manga(6-1), pero esta le plantó cara en el segundo set (7-6) y no paró hasta arrebatarle la victoria en el tercer set (7-6).

'Honestamente, tras el primer set pensé que no tenía oportunidades de ganar, pero después decidí pelear por cada pelota y tratar de dar lo máximo hoy y mostrar un buen juego', confesó Gasanova.

En tanto, la rusa Margarita Gasparyan superó a la checa Katerina Siniakova en dos set (6-4, 6-4) con una imperceptible ventaja en los servicios pero con un mayor número de rupturas.

Gasparyan, que ya había sorprendido en este torneo al eliminar a la francesa Cristina Mladenovic, séptima cabeza de serie del torneo, confesó que el partido 'fue tenso'.

'Me tranqué un poco con los servicios y no lanzaba como quisiera. Periódicamente miraba la velocidad de mi servicio y no me gustaba lo que veía. Me alegra que finalmente lograse concentrarme y lanzar bien', dijo.

Finalmente, la rusa Daria Kasatkina, cabeza de serie número ocho, tuvo que sudar para imponerse en la tercera manga (5-7, 6-3 y 7-6) a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, en un partido que se extendió por casi tres horas.

'Durante los últimos dos días hay muchos juegos largos en el torneo, espero que a todos le guste esto', afirmó, en referencia a partidos como el de la francesa Ferro y la rusa Zvonariova, que se extendió por 3 horas y diez minutos, o el de la ucraniana Zavatska contra la rusa Gasanova, que demoró 3 horas y cuatro minutos.

La sexta edición del Torneo de San Petersburgo, que se celebra con público en el pabellón Sibur Arena hasta el 21 de marzo, reparte en premios 565.530 dólares, de ellos 90.000 para la ganadora.EFE