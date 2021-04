Kuleba: Ingreso en OTAN es única solución estratégica al conflicto en Donbás

(Corrige el lead)

Moscú, 9 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, aseguró hoy en una entrevista con Efe en medio de la tensión con Rusia que el ingreso de Ucrania en la OTAN es la única garantía sólida de seguridad en Europa.

'Si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN antes de 2014, usted y yo no estaríamos hablando hoy. Bueno, estaríamos discutiendo otra cosa, pero no la agresión rusa contra Ucrania, porque Rusia no se hubiera atrevido a atacar a un país protegido por el Tratado del Atlántico Norte', dijo.

Kuleba subrayó que el ingreso en la Alianza Atlántica es un objetivo estratégico para Kiev y que la inclusión de todas las democracias en el bloque es 'la única garantía sólida de seguridad en Europa y de un espacio euroatlántico más amplio'.

'El ingreso en la OTAN proveerá a Ucrania la mejor garantía de seguridad que uno puede tener en este mundo, porque la OTAN ha demostrado ser la alianza defensiva más eficaz en el mundo', señaló.

El ministro subrayó que Kiev comprende que la adhesión 'no es cuestión de un día, es un proceso'.

En cuanto a las críticas de que la entrada en la OTAN podría provocar al Kremlin, replicó que 'los que creen que la causa del problema es que alguien provoca a Rusia es que son cortos de vista o agentes rusos'.

'Nosotros no provocamos a Rusia en 2014. Rusia ocupó ilegalmente Crimea y el Donbás. España no provocó a Rusia y, con todo, Rusia interfirió en la situación en torno a Cataluña con propaganda y desinformación', subrayó.

El jefe de la diplomacia ucraniana insiste en que 'muchos otros países no provocaron a Rusia, pero Rusia se inmiscuyó en sus asuntos'.

Kuleba estimó en 25 a los soldados muertos en combate en el Donbás en lo que va de año, cuando sólo cinco habían muerto entre julio de 2020 -cuando se reforzó el alto el fuego- y diciembre pasado.

En su opinión, el incremento en el número de bajas en las filas del Ejército ucraniano sumado a la movilización rusa en la frontera con Ucrania son claros signos de la escalada rusa.

'Estos son asesinatos deliberados con el fin de escalar la situación sobre el terreno', señaló.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseguró esta semana en conversación telefónica con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, que 'la OTAN es la única vía para poner fin a la guerra en el Donbás'. EFE

otc-io/cae/si/fpa