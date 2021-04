Küng: 'Sienta muy bien ser el ganador de la Volta'

Valencia (España), 18 abr (EFE).- El corredor suizo Stefan Küng (Groupama-FDJ), vencedor de la 72 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, señaló que 'sienta muy bien' haber ganado esta carrera y admitió que antes de comenzar jamás hubiera pensado que podía haberla ganado.

'Sienta muy bien ser el ganador de la Volta. Si alguien me lo hubiera dicho hace una semana le hubiera dicho que estaba loco. Hace una semana, me sentía fatal entrenando. Pensé incluso en tomarme un descanso después de unas clásicas muy exigentes. Pero no sé como, encontré motivación para seguir adelante, las piernas empezaron a responder y, una vez encuentras ese ‘mommentum’, ya es mucho más fácil seguir', explicó.

'Eso es lo que demostramos esta semana todo el equipo. Cuando las cosas van bien, todo tiende a ir mejor. Ha sido un placer completar una semana tan buena y acabarla con el maillot amarillo', añadió.

Sobre el desarrollo de la carrera, el corredor helvético apuntó que 'el primer día ya me sentí bien en las subidas, aunque llovía, y yo siempre respondo bien cuando llueve. El verdadero test fue la etapa reina, todo el día subiendo y bajando, carreteras estrechas. Sabía que Movistar tenía que intentar algo para dejarme atrás, pero aguanté y pude limitar los daños. Al final 51 segundos perdidos parecían muchos, pero en la crono, cuando sales todo es posible'.

'Me dije a mí mismo que tenía que hacer una de las mejores contrarrelojes de mi vida, y por suerte pude hacerla y vestirme de amarillo. Hasta el final, te pasan mil escenarios por la cabeza, pero cruzar la línea de meta de amarillo es una pasada, y añadir una carrera como la Volta a mi palmarés es increíble', prosiguió.

A pesar de llevar siete años como profesional, Küng reconoció: 'Esto era una experiencia completamente nueva para mí. No quiero imaginarme cómo estarán los ciclistas con la general en juego el día de antes de correr por los Campos Elíseos'.

Küng mostró su satisfacción porque la ronda valenciana finalmente pudiera celebrarse, tras ser aplazada en el mes de febrero, y dio las gracias a la organización 'por el tremendo esfuerzo y por darnos la oportunidad de correr esta carrera y demostrar al mundo de lo que somos capaces. No puedo pedir más, la verdad'.

Su compañero Arnaud Demare que con el triunfo al esprint de la última etapa, sumó su segunda victoria particular y la cuarta del equipo francés en los cinco días de carrera, admitió: 'Ha sido una gran semana para el Groupama FDJ. Cuatro victorias y la clasificación general para Stefan Küng, así que no podemos estar más contentos con nuestro paso por la Volta'.

Sobre su triunfo en el epílogo de la ronda valenciana apuntó que su equipo hizo 'un gran trabajo de equipo para la llegada al esprint'. 'Sabíamos que iba a ser más rápido de lo normal porque la etapa era corta, aunque al final en la recta de meta teníamos el viento en contra. No queríamos que pasara nada para la general de Küng, así que al final todo fue perfecto'. EFE