Kurt y Willy Rodríguez vuelven a creer en la música tras su colaboración

Mónica Rubalcava

México, 12 feb (EFE).- Bajo el lema 'Nadie nos entiende', los cantantes Kurt y Willy Rodríguez unen su pasión por la música y juntos recuperan un sentido de esperanza en ella que, en ocasiones, han visto perdida.

'Yo creo que la canción ('Nadie nos entiende') me devolvió la fe en que puede haber musicalidad en la música popular, con Kurt sentí que aún hay cosas por las cuales persistir y seguir haciendo lo que uno ama', dice Rodríguez, también vocalista de la banda Cultura Profética, en entrevista con Efe.

El cantante mexicano Kurt no tiene pena ni miedo de demostrarle su admiración al puertorriqueño Willy Rodríguez.

'Yo escuché a Cultura cuando tenía 15 años, encontraba en sus letras ese motorcito y ese lenguaje que me ayudaba a expresar lo que sentía. Yo soy el presidente del club de fans de Cultura en Culiacán', bromea el cantante.

El tema será parte del segundo disco de estudio del mexicano y da nombre al mismo. Es una oda al amor de pareja en donde los músicos hablan sobre el entendimiento casi mágico que existe entre dos personas pero que es juzgado ante los ojos de los demás.

'Nadie nos entiende' llegó 'como anillo al dedo' a la vida de Rodríguez, quien dice sentirse identificado con la relación que mantiene con su esposa Claire Delic.

'Ha pasado que hemos sido juzgados de una manera y yo no quiero explicar nada, nadie nos entiende y no importa', asegura el cantautor.

Sin embargo, el significado de la letra trasciende el sentido literal que expresa, pues ambos confiesan que a lo largo de su vida se han sentido incomprendidos en otros aspectos que van desde su forma de ser, hasta la música que hacen.

'En muchos aspectos me siento incomprendido. Esta canción representa una oportunidad de amar de la manera correcta, de yo mismo plantear una idea de amor que quiero vivir en muchos aspectos', menciona Kurt.

Mientras que Willy explica que desde un inicio ha seguido un camino 'poco usual' en la música que lo ha llevado a ser incomprendido por muchos.

'Elegí hacer música que quizá no es la más popular y tocar temas que no a todo el mundo le parecen cómodos y no te van a entender todos. Pero esto lo asumimos y estamos contentos de hacer música así', dice Willy sobre la postura de su banda.

COLABORACIÓN GENUINA

Aunque las condiciones en las que se llevó a cabo la colaboración entre Rodríguez y Kurt no fueron las ideales, los músicos comentan que se trató de una experiencia única y que, por medio de mensajes, lograron crear el tema que mantiene la esencia de ambos.

'Sin pandemia se hubiera disfrutado de otra manera pero para mí fue un escape de todo lo que estaba pasando, de estar encerrado. Era una lucecita, lo trabajamos a distancia y se dio bien 'cool' y natural', comenta Kurt.

Por su parte, Rodríguez buscó darle su identidad y lo mejor de sí a la canción, sin perder de vista que el proyecto era liderado por Kurt, por lo que siempre cuidó complacerlo con su trabajo.

REGALO AL PÚBLICO

'Nadie nos entiende' también será el nombre de la más reciente producción discográfica de Kurt y el título para él es una forma de demostrarle al público lo importantes que son para él.

'Nadie nos entiende a mis fans y a mí. Es una relación la que tengo con ellos, es algo que se complementa', explica el mexicano.

El disco estará compuesto por temas 'de vida, de amor y desamor', con los que el músico exploró la vulnerabilidad en toda su expresión y desde el punto de vista de Rodríguez, que ya conoce parte del material, se trata de una producción 'que cambiará la industria musical', afirma.

Por su parte, Willy disfruta de hacer colaboraciones en solitario sin descuidar ni un poquito su banda. Además, está contento del estudio de música que Cultura Profética está terminando en Puerto Rico y asegura que tiene nuevas esperanzas para el 2021 en cuestiones musicales.

'Estoy seguro que van a pasar muchas cosas virtuales que vamos a ir dominando', asegura. EFE