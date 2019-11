Kurtinaitis: 'Nuestros dos primeros cuartos han sido horribles'

Madrid, 19 nov (EFE).- Rimas Kurtinaitis, entrenador del Khimki, felicitó al Real Madrid 'por su buen partido' y reconoció que sus 'dos primeros cuartos fueron horribles'.

'El Madrid ha hecho un buen partido y le felicito. Han salido con buena energía y han sido mucho mejores que nuestro equipo esta noche. Nuestro problema ha sido la defensa. Nuestro primer y segundo cuarto han sido terribles. Me he sentido muy mal, porque no es así como solemos jugar', dijo Kurtinaitis.

'El Madrid no empezó bien en la Euroliga, pero va a mejor a cada partido. En Bilbao fallaron muchos tiros y hoy los anotaron todos. El Madrid es uno de los favoritos al título pero todavía queda mucho', finalizó Rimas Kurtinaitis. EFE