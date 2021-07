Kuss: 'No me puedo creer haber podido competir contra Valverde'

Andorra la Vella, 11 jul (EFE).- El estadounidense Sepp Kuss se mostró feliz por la victoria lograda en la décimo quinta etapa del Tour, 'la más hermosa' de su carrera y valoró especialmente habérsela jugado en el tramo final con el español Alejandro Valverde.

'Me ha hecho sufrir, me ha obligado a arriesgar. Al final, me ha felicitado, es un tipo muy simpático, nunca pensaba que podía correr con alguien con tanta experiencia', indicó.

'Bajando tenía mucha presión, pero sobre todo en la subida, quería dejar a Valverde muy pronto. Sé que es un ciclista de experiencia que sabe dosificar sus esfuerzos y sabía que podía volver. En la bajada lo he dado todo, conozco el recorrido, vivo en Andorra y he sufrido mucho en los últimos kilómetros con el viento en contra', señaló.

'La mitad de los que íbamos en la escapada vivimos en Andorra. Todos los que vivimos aquí queríamos estar en la escapada. A veces viene bien conocer el terreno. Hacíamos bromas con eso', señaló.

'Creo que es el mayor éxito de mi carrera. He ganado algunas pero como esta ninguna. Nunca habría creído poder ganar en el Tour, es algo increíble', indicó.

Kuss señaló que el objetivo del día era intentar ganar la etapa y proteger a su jefe de filas, el danés Jonas Vingegaard, tercero de la general.

'Tenemos que ser imaginativos. Hemos aplicado una táctica poco ortodoxa pero que ha dado buen resultado', señaló.

Sobre las opciones de Vingegaard en la general afirmó: 'Está en buena posición, es fuerte contrarreloj y puede acabar en buena posición. Además, quedan montañas por delante y puede jugarse el todo por el todo'.

Kuss es el primer estadounidense en ganar una etapa en el Tour en 10 años: 'En los últimos años hay más estadounidenses en el máximo nivel. No tenemos ciclistas de tanta potencia como otros países, pero lo estamos haciendo bien'. EFE

