Kyler Murray asegura que se arrodillará durante el Himno Nacional

Tempe (Arizona, EE.UU.), 17 jun (EFE).- El mariscal de campo de los Cardinals de Arizona, Kyler Murray, aseguró que se arrodillará durante el Himno Nacional esta temporada.

'Sí, me arrodillaré', declaró Murray, uniéndose a otros jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que han asegurado que protestarán de esa manera por un cambio en la sociedad sobre el asunto racial y por la brutalidad policiaca.

'Defiendo lo que es correcto y ese es el resultado final. Lo llamo como lo veo, y lo que está sucediendo está completamente mal, así que definitivamente me arrodillaré', dijo.

Murray, un jugador estrella de segundo año, habló con periodistas a través de una vídeollamada, este miércoles.

Murray, novato ofensivo reinante del año de la NFL, dijo que no siente ninguna presión con los asuntos complicados de los que se está hablando actualmente.

'No me importa lo que piensen de mí, nunca me ha importado, pero conozco a muchas personas que lo hacen', comentó y agregó que 'si eres blanco y tienes amigos blancos que sienten este tipo de manera (racismo) o no entienden lo que está sucediendo, depende de ti educarlos, sin importar de la etnia que seas: afroamericano, hispano, cualquiera'.

Dijo que 'si tienes amigos racistas, debes detenerlo de inmediato y hacerles saber porqué eso no está bien, o qué hay de malo en su forma de pensar, o simplemente abriendo los ojos y permitiéndoles entender qué está mal en su proceso de pensamiento porque, todos somos humanos, y siento que todos deberían ser tratados igual'.

'Hay mucho odio en este mundo, pero al mismo tiempo, creo que lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en este momento es enorme, aunque obviamente no apruebo los disturbios', argumentó.

'Pero las protestas pacíficas son increíbles. Creo que todo lo que está sucediendo es increíble. Y creo que eso es solo el comienzo', añadió Murray, sin que especificase a que tipo de comienzo se refería.

La muerte del hombre negro George Floyd cuando estaba bajo custodia del Departamento de Policía de Minneapolis han dado la libertad a las personas de expresar sus opiniones sobre cuestiones raciales, dijo Murray.

Indicó que 'no hay que detenerse más', insistió 'porque este es el momento en que debemos hacernos oír para poder cambiar lo que ha estado mal. Vamos a lograr cosas buenas, que beneficiarán a todos'.EFE