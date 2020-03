$!Kylie Jenner dona 1 millón de dólares a hospitales de California por COVID-19

Los Ángeles (EE.UU.), 25 mar (EFE).- La empresaria y estrella televisiva Kylie Jenner, célebre por participar junto a sus hermanas en el popular 'reality show' 'Keeping Up with the Kardashians', donó un millón de dólares para que los hospitales de California adquieran materiales y equipos médicos por la crisis del coronavirus.

La donación fue anunciada por su médica, Thaïs Aliabadi, que aseguró que se emocionó al ver la millonaria cifra que se destinará a la compra de mascarillas y otros materiales protectores para los profesionales que están trabajando en esta emergencia sanitaria y que en ocasiones carecen de la equipación adecuada.

'Le pedí al universo reunir máscaras protectoras para nuestros valientes trabajadores de la salud y hoy mi sueño se hizo realidad. Uno de mis pacientes, un hermoso ángel viviente, acaba de donar 1 millón de dólares para ayudarnos', escribió la doctora en su perfil de Instagram.

Según Aliabadi, con ese dinero comprará 'cientos de miles de máscaras, protectores faciales y otros equipos' que entregará 'directamente a los profesionales que responden primero' en esta emergencia.

'Estoy sin palabras, mis ojos están llenos de lágrimas de alegría y mi corazón está abrumado por la gratitud', indicó.

Por su parte, Jenner respondió al mensaje agradeciendo el trabajo de la doctora.

'¡Te amo! ¡Y gracias a ti por todo el amor y la atención que pones en todo lo que haces! Eres un ángel en la tierra', dijo la 'influencer' dueña de un emporio que incluye su reconocida marca de maquillaje.

Jenner, con 167 millones de seguidores en Instagram, ha alentado desde sus redes sociales a que la gente permanezca en sus casas y cumpla con la cuarentena, que ella asegura haber cumplido durante dos semanas 'muy seriamente'.

Entre otras acciones solidarias, el fondo Michael Jackson Estate (que gestiona la herencia del artista) ha donado 300.000 dólares para ayudar en la lucha contra el coronavirus en tres organizaciones de trabajadores del espectáculo y de provisión de alimentos.

Asimismo, la Academia de la Grabación, la institución que cada año organiza los Grammy, anunció la creación de un fondo de ayuda para paliar los efectos que la crisis global del coronavirus está teniendo en la industria musical y, especialmente, en las actuaciones en vivo, desde trabajadores en 'conciertos en hoteles y bares a grandes festivales musicales'.

Esta actual pandemia del COVID-19 ha infectado hasta el momento a 413.467 personas en el mundo y ha causado 18.433 muertes, según los últimos datos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS).EFE

romu/arm

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.