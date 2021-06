Kyrgios: 'Sé que nadie quiere jugar contra mí en primera ronda'

Londres, 26 jun (EFE).- El australiano Nick Kyrgios aseguró que nadie quiere jugar contra él en primera ronda por lo peligroso que es en las pistas de hierba de Wimbledon, donde su tope son los cuartos de final que alcanzó en 2014.

'Me siento preparado para no haber jugado en tanto tiempo. Wimbledon es un evento que nunca quiero perderme. No puedo esperar jugar a mi mejor nivel, como hace un par de años, no puedo tener grandes expectativas', dijo el australiano en rueda de prensa.

'Sé que nadie quiere jugar contra mí en primera ronda. No quiero sonar arrogante, pero esto para mí son unas vacaciones, me iré a Bahamas (donde tiene una residencia) después de esto y luego jugaré la temporada de cemento en Estados Unidos. He jugado tres torneos en un año y medio y me toca con Humbert en primera ronda y ya es el partido más interesante. Es divertido'.

Kyrgios no compite desde el pasado Abierto de Australia y esta es la primera vez que sale del país para jugar un torneo de tenis.

'No me siento obligado a jugar, pero sé que mucha gente quiere verme jugar. Nadie me ha obligado. Es una decisión que he tomado yo', apuntó Kyrgios.

Además, el australiano anunció que competirá también en el cuadro del dobles mixto junto a la estadounidense Venus Williams. EFE