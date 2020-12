La Academia de Hollywood y las becas Nicholl para guiones sortean la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 3 dic (EFE).- La gala de las becas Nicholl suele ser uno de los momentos más emotivos y especiales para la Academia de Hollywood cada año, pero en 2020 la pandemia ha obligado a que la entrega de estos prestigiosos premios para guionistas sea virtual.

Los ganadores de esta beca en 2020 son James Acker por 'SadBoi', Beth Curry por 'Lemon', Vanar Jaddou por 'Goodbye, Iraq', Kate Marks por 'The Cow of Queens', y Jane Therese 'Sins of My Father'.

Y todos ellos participaron hoy en un homenaje virtual de la Academia en el que se leyeron extractos de sus guiones premiados.

Para ello, contaron con los actores latinos Michael Peña y Stephanie Beatriz, junto a otros destacados intérpretes de Hollywood como Lou Diamond Phillips y Taylor Russell.

'Como director de casting, por supuesto me entusiasma descubrir nuevos y emocionantes talentos en la interpretación, pero creo que lo que más me emociona a mí y al resto de compañeros de la Academia es descubrir nuevas historias y nuevos narradores', dijo hoy David Rubin, presidente de la institución que cada año organiza los Óscar.

'La misión de estas becas es elevar a los nuevos narradores y defender su talento. Hoy esa misión tiene más eco que nunca', añadió.

Las becas Nicholl, que cumplen este año su 35 aniversario, recibieron en esta edición 7.831 guiones llegados desde 70 países diferentes.

Además de los 35.000 dólares que obtendrá cada uno de los ganadores, este programa educativo de la Academia permite a los seleccionados escribir un guion que se pondrá en manos de productores y ejecutivos de la industria audiovisual.

La gala de las becas Nicholl de este año, virtual por la pandemia, contrastó con el ambiente tierno y de celebración que se vivió en 2019, cuando la Academia abrió su famoso teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills (EE.UU.) para rendir tributo a los ganadores.

Amandla Stenberg, Rosa Salazar, Wes Studi y Tyrese Gibson fueron en esa ocasión los actores invitados a leer los guiones galardonados en una ceremonia con público y con la presencia en el auditorio de leyendas de Hollywood, como Eva Marie Saint. EFE