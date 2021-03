La actriz Jessica Walter fallece a los 80 años tras seis décadas de carrera

Nueva York, 25 mar (EFE).- La galardonada actriz estadounidense Jessica Walter, cuya carrera se extendió más de 60 años y que formó parte de la exitosa sitcom 'Arrested Development', falleció este miércoles en Nueva York a los 80 años, confirmó en un comunicado su hija, Brooke Bowman.

'Un actriz que trabajó durante más de seis décadas, su mayor placer era llevar alegría a los demás a través de contar historias tanto en la pantalla como fuera de ella', afirmó Bowman en un texto remitido al medio especializado Deadline, en el que dijo que su madre será recordada por 'su humor, su clase y su alegría de vivir'.

Walter participó en proyectos dispares a lo largo de su vida, desde el debut como director de Clint Eastwood en 'Play Misty for Me', la comedia romántica 'The Flamingo Kid', el drama televisivo 'Trapper John M.D.' y la serie de crimen 'Streets of San Francisco', estos dos últimos que le valieron nominaciones a un premio Emmy.

En su papel de Lucile Bluth en la serie 'Arrested Development' también fue nominada a otro premio Emmy, además de dos nominaciones del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, en inglés).

Además, ganó un Emmy por su papel protagonista en 'Amy Prentiss', una serie derivada de 'Ironside' a mediados de los años 70 sobre una joven detective de la policía de San Francisco.

Walter comenzó su carrera en su Nueva York natal, donde formó parte de una larga lista de producciones de Broadway, entre ellas 'Advise and Consent', 'Rumors', 'A Severed Head', 'Nightlife' y 'Photo Finish'.

En el Centro de Teatro de Los Ángeles, protagonizó la obra 'Tartuffe' junto con su fallecido marido Ron Leibman, que también fue galardonado con un premio Emmy y un Tony a lo largo de su carrera. EFE