La advertencia del gol

Iñaki Dufour

Las Rozas (Madrid), 5 jun (EFE).- Ni Álvaro Morata, más que nadie, ni Pablo Sarabia ni Ferrán Torres ni, por extensión, la selección española encontraron el gol en el amistoso con Portugal, que redescubrió un problema que advierte al equipo y a Luis Enrique para la Eurocopa 2020, contrasta con la primera etapa del técnico y rememora que el máximo goleador desde que dirige al conjunto nacional no es ni un delantero ni un extremo ni siquiera un centrocampista, sino un defensa: Sergio Ramos.

Los ocho goles en 18 partidos del central, que no figura en la lista para la Eurocopa 2020, son inalcanzables para el resto de futbolistas -sin contar los porteros- con minutos a lo largo de su dirección del equipo, ya por 56 jugadores con el estreno con él este viernes de Pablo Sarabia y con el debut como internacional de Aymeric Laporte, aunque es cierto que nadie ha jugado en toda esta época tanto como el central del Real Madrid.

Tan cierto como que, entre los goleadores que han disputado más de cinco encuentros en la era Luis Enrique, su promedio (0,44 goles por partido) sólo lo supera Ferrán Torres, anotador seis veces en once duelos (0,54), pero también sin gol en el remate que tuvo en el primer tiempo contra Portugal, igual que tampoco lo tuvo Álvaro Morata, centro de las críticas de un sector del público, protagonista de la mayoría de las ocasiones y sin efectividad. 'Morata tiene mucho gol. Tenemos confianza en él y sabemos que lo va a hacer muy bien', defendió su compañero Fabián Ruiz.

El delantero del Juventus, con un promedio a las órdenes de Luis Enrique de 0,35 goles por partido -o uno cada tres encuentros- por los cinco tantos en sus 14 compromisos internacionales con el técnico asturiano, no conectó un tiro concluyente en su primera ocasión, parada por Rui Patricio; ni tampoco remató de la mejor forma la doble opción posterior, con especial énfasis en el segundo de ellos, que no tomó dirección portería; falló alguna oportunidad más porque le faltaron milímetros para llegar a cada envío y estrelló en el larguero una meritoria acción individual.

Sin duda, le faltó eficacia. A él y a España. 'No me enfado cuando mis jugadores fallan ocasiones de gol. Los primeros y los más interesados son ellos en marcar goles. Jamás le voy a reprochar a mis jugadores que no materialicen las ocasiones', despejó Luis Enrique, que después dio recorrido en el tramo final a Gerard Moreno, el mejor goleador nacional de la temporada, que no dispuso de ninguna oportunidad. Su promedio en esta etapa de la selección es inferior a Morata: 0,25. Ha sumado dos goles en los ocho encuentros que ha disputado con el actual seleccionador.

El resto de goleadores en la doble era Luis Enrique y presentes en la Eurocopa 2020 son Mikel Oyarzábal, con las tres dianas en siete duelos con la que rebasa en promedio tanto a Morata como a Gerard (0,42); Dani Olmo, con dos tantos en diez choques (0,2); José Luis Gayá, un lateral zurdo, con dos en doce encuentros (0,16) y Rodrigo Hernández, con un gol en quince presencias, para una media de 0,06. Adama Traoré, en cinco compromisos, no ha marcado aún con Luis Enrique. Ni tampoco Fabián, en ocho, o Pedri, en cuatro.

ESPAÑA DECAE EN GOLES... Y EN VICTORIAS

Colectivamente, la España de Luis Enrique también ha perdido gol de la primera a la segunda etapa. No ha sido tan concluyente sobre la portería contraria ni tampoco en los resultados. En ambas situaciones pierde el actual ciclo con el anterior. Rebajados los goles (24 a 20) y las victorias (8 a 5), suben los empates entre un momento y otro (0 a 6), justo cuando ahora se acerca el momento de la verdad, la Eurocopa 2020, la cita por la que se ha preparado España desde que concluyó el decepcionante Mundial 2018 en Rusia.

En el primer tramo de Luis Enrique, que comenzó después de ese torneo, el equipo logró 24 goles en nueve encuentros. En el segundo, desde el 1-1 con Alemania del pasado septiembre, España ha sumado veinte dianas en 12 encuentros. De una media de 2,6 se ha pasado a una de 1,6. En cambio, en cuanto a los números defensivos, son mejores los de la segunda etapa (7 goles en contra en 12 duelos) que los de la primera, también con siete tantos pero en nueve partidos.

A la vez, si antes marcó en cada uno de sus nueve choques, en ocho de ellos además más de un gol, ahora se ha quedado sin hacerlo en tres (dos 0-0 contra Portugal y la derrota por 1-0 en Ucrania) y en cinco de ellos logró un tanto nada más. 'Cuando se marcan seis (como a Alemania) nadie pregunta por qué ha habido goles', recalcó el entrenador al término del choque frente a Portugal del viernes.

También tiene un efecto visible en los resultados. En sus primeros nueve encuentros como seleccionador, España ganó ocho y perdió sólo uno, por 2-3 frente a Inglaterra; en los 12 más recientes, ha vencido cinco, ha empatado seis y ha caído en uno. Y ya asoma la Eurocopa 2020.

'Dos partidos contra Alemania (1-1 y 6-0), uno contra Países Bajos (1-1), dos con Portugal (sendos 0-0) y España no ha perdido ninguno de esos partidos y ha dado la cara. Por supuesto, cada uno puede decidir si es optimista o no. Yo lo soy, porque además es mi trabajo', enfatizó Luis Enrique. EFE