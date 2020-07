La Alianza de Ciclistas ve 'riesgos significativos' en carreras de Navarra

Madrid, 23 jul (EFE).- La Alianza de las Ciclistas ve 'riesgos significativos' en la celebración entre el jueves y el viernes en territorio español de la Emakumeen Nafarroako Klasicoa y la Clásica Femenina Navarra al no tener constancia de que se haya seguido el protocolo sanitario y de que los equipos hayan recibido detalles de la evaluación de riesgos por parte de los organizadores.

A través de un comunicado, la Alianza de las Ciclistas plasmó su 'preocupación' tras evaluar los riesgos en las carreras de este jueves y viernes. 'Entendemos que no hay pruebas suficientes de que se haya seguido el Protocolo Covid y los equipos no han recibido detalles de la evaluación de riesgos de los organizadores de la carrera. Como el Protocolo Covid aún no está disponible en la plataforma de la Unión Ciclista Internacional (UCI), ni nosotros ni los equipos podemos conocer qué pasos se han tomado para mitigar los riesgos', remarcó.

En el texto también subrayó que 'no todos los equipos han realizado la prueba PCR' y, de cara a la Emakumeen Nafarroako Klasicoa de este jueves, destacó el incremento de contagios en la región navarra.

'La Alianza de las Ciclistas sugiere que existen riesgos significativos que pueden no haberse mitigado adecuadamente y le pedimos al órgano rector (UCI) que se asegure de que ha revisado los riesgos de la carrera y tome una decisión sobre si esta carrera debería seguir adelante', sentenció.

Este jueves está prevista la disputa de la Emakumeen Nafarroako Klasicoa, de 118,3 kilómetros entre Pamplona y Lekunberri.

El viernes, por su parte, la Clásica Femenina Navarra constará de 122,9 kilómetros, con salida y llegada en Pamplona. EFE