La AMA condena al deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional

Ignacio Ortega

Moscú, 9 dic (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) condenó este lunes al deporte ruso a cuatro años de aislamiento internacional, plazo durante el que no podrá competir ni en los Juegos Olímpicos ni en los Mundiales, incluido el de fútbol de Catar 2022.

Cinco años después del escándalo del dopaje de Estado que sacudió los cimientos del deporte mundial, Rusia recibió este lunes un castigo sin precedentes que la deja fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y de invierno de Pekín (2022).

La AMA, a la que el Comité Olímpico Internacional (COI) cedió la potestad de decidir sobre la participación de un país en los Juegos, decidió dar una 'enérgica respuesta' a la decisión de Rusia de dar la espalda al 'deporte limpio' y empecinarse en el 'engaño y la negación'.

'Este es el mayor escándalo que ha habido en el deporte mundial. Yo le pediría a Rusia que se disculpara por el dolor que ha causado a deportistas y aficionados', aseguró Linda Helleland, vicepresidenta de la AMA, quien apoyaba una sanción 'total' para que los líderes rusos entendieran la gravedad del 'desastre' que han provocado.

En particular, la sanción supone un duro revés para el presidente ruso, Vladímir Putin, un gran aficionado al judo y al esquí, que denunció en varias ocasiones la politización del deporte y alertó sobre el retorno a la época de los boicots de los Juegos Olímpicos (Moscú 80 y Los Ángeles 84).

El último clavo en la tumba del deporte ruso fue la reciente acusación de manipulación de la base de datos del Laboratorio de Moscú, cuya entrega a la AMA era la condición indispensable para la plena rehabilitación de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA).

Rusia ha sido acusada de conspirar para obstruir la investigación de nuevos casos de dopaje -al menos 145- a través de la alteración o eliminación de los datos del laboratorio, cambios que tuvieron lugar hasta enero pasado.

Por ello, Rusia no sólo no podrá participar en Juegos y Mundiales bajo su bandera, sino que tampoco podrá organizar eventos internacionales ni postularse a hacerlo -es el caso de los Juegos Olímpicos de 2032-; y sus funcionarios y representantes no podrán formar parte de comités y federaciones, ni asistir a dichos acontecimientos deportivos.

En el caso de que dichos torneos ya le hayan sido concedidos, la AMA recomienda que le sea arrebatado dicho derecho, a no ser que sea legalmente imposible.

No es el caso de la Eurocopa de fútbol -San Petersburgo acoge el próximo verano tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos de final-, ya que la AMA sólo habla de Juegos Olímpicos y Mundiales, ni de la final de la Liga de Campeones que se disputará en la antigua capital zarista en 2021.

Con todo, la sanción es parcial, ya que la AMA ha optado por ser sólo 'dura' con las autoridades rusas, pero 'defender' los derechos de aquellos deportistas rusos 'limpios' que puedan 'probar su inocencia' y que no estén implicados en 'actos fraudulentos'.

Rusia ya no pudo participar con su bandera en los Juegos de Invierno de PyeongChang (2018), aunque más de un centenar de atletas pudieron competir en calidad de neutrales, aunque el atletismo ruso sí fue excluido completamente de los Juegos de Río (2016) por el dopaje de Estado.

Aunque algunos políticos rusos han llamado a todos los deportistas rusos a boicotear las competiciones internacionales como represalia por la 'histeria antirrusa', leyendas del deporte de este país han apoyado que los atletas que demuestren que están limpios compitan como neutrales.

La triple campeona mundial de salto de altura, María Lasitskene, adelantó este lunes en Instagram que seguirá compitiendo como neutral al igual que ha hecho desde 2015, aunque no ahorró críticas a las autoridades rusas, a las que acusó de defender a los deportistas 'sólo de palabra'.

En cuanto al Mundial de Catar, Jonathan Taylor, jefe del Comité de Revisión de Cumplimiento, subrayó que la sanción sí afecta a dicha competición futbolística y, advirtió que, incluso si el país eslavo se clasifica para el torneo, un equipo representando a Rusia 'no puede participar'.

Aunque, al igual que en los casos de otras disciplinas deportivas, si la FIFA pone en marcha el mecanismo correspondiente con la AMA en el que los futbolistas rusos puedan solicitar su participación en el Mundial como neutrales, entonces podrán hacerlo.

'Pero no habrá ni bandera ni himno', resaltó.

La AMA reconoció que la implementación de la sanción dependerá de las federaciones, que analizarán 'cada caso' por separado, ya que no es lo mismo un deporte individual que un deporte de equipo, aunque necesitará la luz verde final de la AMA.

Lo único que está claro, según Taylor, es que los deportistas rusos no representarán 'en ningún caso' a su país y que participarán como 'neutrales', por lo que no portarán su bandera ni escucharán su himno.

La AMA dejó abierta la posibilidad a que Rusia recurra en un plazo de 21 días ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), aunque advirtió que si el fallo de dicha corte se retrasa y el equipo ruso puede competir finalmente en Tokio, entonces la sanción se trasladaría a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al respecto, el director de la RUSADA, Yuri Ganus, quien llamó a Putin a cambiar a todos los dirigentes del deporte ruso, dejó entrever que dicho recurso 'no tiene perspectivas'.

Esa no es la opinión del ministro de Deportes, Pável Kolobkov, quien, además de sugerir que la RUSADA apelará al TAS, rechazó los argumentos de la AMA, en particular los que se basan en las acusaciones del antiguo director del Laboratorio de Moscú, Grigori Rodchenkov, exiliado en EEUU y al que Putin acusa de trabajar para el FBI .EFE