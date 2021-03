La ANP diseña plan de cooperación con CPI para investigar crímenes de guerra

Jerusalén, 7 mar (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) perfila un plan de acción propio para cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación por presuntos crímenes de guerra de Israel y milicias palestinas desde 2014.

El ministro de Exteriores palestino, Riad al Malki, tiene previsto visitar pronto La Haya 'para tratar los próximos pasos a que se den' con la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, que esta semana anunció la apertura de investigaciones en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania ocupada.

Su decisión, condenada con contundencia por Israel, fue celebrada por la ANP, que ahora evalúa la situación y prepara una estrategia para colaborar con la CPI, según la agencia de noticias palestina, Wafa.

Las autoridades palestinas, que llevan impulsando este proceso desde hace años, han instado a la CPI a comenzar la investigación con 'urgencia' para que pueda concluir 'rápidamente'.

Entre otras cuestiones, Al Malki prevé hablar con Bensouda de la fecha de inicio de la investigación sobre el terreno, un paso aún no concretado que podría toparse con trabas por parte de Israel.

Israel no es Estado miembro de la CPI, no acepta su legitimidad y considera que no tiene jurisdicción para investigar en los territorios palestinos. Esto genera dudas sobre los obstáculos operativos que podría tener el tribunal para realizar pesquisas en zonas bajo control directo o bloqueo israelí.

A su vez, según expertos en derecho internacional, se podrían realizar investigaciones sin acceso al territorio, con información recabada por entidades de la sociedad civil, organismos de la ONU o los Estados a través de sus respectivas embajadas.

La CPI no dispone de una policía propia, y necesita de la colaboración de los países para llevar a cabo investigaciones y realizar detenciones.

Entre los sucesos investigados por la CPI están la colonización israelí a través del traslado de su población civil a territorio ocupado palestino, la Operación Margen Protector de 2014 en Gaza y las grandes Marchas del Retorno sucedidas en la franja en 2018.

Asimismo, se examina el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel por milicias palestinas, entre ellas el grupo islamista Hamás.

Palestina, por su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en 2015 el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que su Fiscalía emprendiera investigaciones. EFE