La ANP intensifica represión con detenciones ante protestas contra Abás

Jerusalén, 6 jul (EFE).- La represión por las protestas contra la Autoridad Nacional Palestina (ANP), desencadenadas por la muerte de un disidente bajo custodia, se ha recrudecido en los últimos días, mientras los manifestantes siguen pidiendo la dimisión del presidente, Mahmud Abás.

La Policía palestina detuvo ayer al menos a veinte activistas, escritores, abogados y periodistas, a una parte antes de una concentración convocada en el centro de la ciudad cisjordana de Ramala y al resto durante las protestas frente a la comisaría para que los liberaran.

Según dijeron fuentes palestinas a Efe, la mayoría han quedado en libertad durante la madrugada de este martes, y los grupos de derechos humanos intentan acumular datos para documentar lo sucedido.

Una de las detenidas anoche fue Diala Ayesh, activista y abogada de la organización palestina Abogados por la Justicia, que se acercó a una de las manifestaciones de ayer para monitorear la situación.

'Están tratando de silenciar todas las voces que están hablando. Están arrestando gente para acallarla. Están golpeando y acosando gente para que no hable. No quieren que se escuche nuestra voz. No quieren que el mundo sepa que son asesinos', señala Ayesh a Efe.

Según relata, su detención anoche se produjo mientras se iba de la protesta e incluyó momentos de tensión, maltratos y hasta lo que describió como contacto físico inapropiado por parte de los oficiales, que la mantuvieron retenida durante tres horas antes de liberarla, no sin antes amenazarla para que no hablara.

El actual descontento comenzó el pasado 24 de junio con la muerte de Nizar Banat, un conocido opositor y candidato independiente para las elecciones legislativas que fueron suspendidas, quien murió tras una brutal paliza de las fuerzas de seguridad durante su detención, denunció a Efe su familia, que lo califica de 'asesinato'.

La represión de las fuerzas de seguridad palestinas leales a Abás en las manifestaciones ha exacerbado un movimiento contestatario que se ha extendido por varias ciudades de Cisjordania ocupada, principalmente Hebrón -donde murió Banat-, Belén y Ramala.

También se han producido detenciones de participantes en protestas y acoso a activistas a través de redes sociales.

Estos incidentes llevaron a que la ONU y representantes de la Unión Europea llamaran la atención de la ANP para que permitiera la libertad de expresión.

La Policía palestina permitió el sábado una manifestación en la que se volvieron a escuchar reclamos como 'El pueblo quiere la caída del régimen' y 'Fuera, fuera Abás. Palestina libre', al tiempo que acusaban al liderazgo de autoritarismo y colaboración con Israel. EFE