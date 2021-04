La arquitectura vuelve a Venecia en una Bienal con público pese a la COVID-19

Laura Serrano-Conde

Roma, 12 abr (EFE).- El público volverá a la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia, que se celebrará del 22 de mayo al 21 de noviembre con la participación de más de 40 países, tras ser aplazada el año pasado por la COVID-19.

Centrada en el tema de cómo convivir en un mundo de desigualdades, la exposición contará con detallados protocolos de seguridad para evitar la propagación de los contagios entre los visitantes y los trabajadores.

A PESAR DE LA COVID-19

La Bienal de Arquitectura tenía que haberse celebrado el pasado mayo, pero la pandemia de coronavirus y la necesidad de impedir aglomeraciones obligó a los responsables a posponerla inicialmente para agosto de 2020 y finalmente para este año.

'Ha pasado un año y estamos aquí para anunciar que la Bienal de Arquitectura de Venecia abre el 22 de mayo de 2021 (...). La presencia de quienes la visiten y de los que trabajan será regulada con protocolos de emergencia sanitaria anticovid', dijo su presidente, Roberto Cicutto, en una rueda de prensa telemática para presentar la programación de este esperado evento internacional.

Insistió en que 'este año que la Bienal ha tenido a su disposición no ha sido un año perdido', sino que ha servido para reflexionar sobre la emergencia y cómo la arquitectura puede jugar un papel fundamental en el mundo posterior a la pandemia.

'¿CÓMO VIVIREMOS JUNTOS?'

El director de esta edición, el arquitecto, profesor e investigador libanés Hashim Sarkis, propuso como título 'How will we live together?' ('Cómo viviremos juntos?'), antes de la pandemia, pero las 'casualidades' han hecho que la pregunta precisamente este año sea de tremenda actualidad, pues el coronavirus ha modificado la forma de vivir.

'La crisis climática, la polarización política y las desigualdades económicas y sociales nos hicieron proponernos esta pregunta para responder al papel que juega la arquitectura en el mundo. Este año esta reflexión es aún más importante', comentó.

Esta edición contará con la participación de 46 países, entre ellos Perú, Uruguay, Argentina, Chile y España, y por primera vez lo harán cuatro: Azerbaiyán, Granada, Irak y Uzbekistán.

LINA BO BARDI, LEÓN DE ORO A LA MEMORIA

La arquitecta ítalobrasileña Lina Bo Bardi (Roma, 1914-Sao Paolo 1992) será galardonada con el León de Oro a la memoria, un premio que reconocerá su prestigiosa carrera desarrollada entre Italia y Brasil y elogiará el papel del arquitecto como profesional que facilita la sociabilidad.

Estudió arquitectura en Roma y después trabajó unos años en Milán hasta que emigró a Brasil en 1946 junto a su esposo, el crítico e historiador del arte Pietro Maria Bardi. Entre sus obras más destacadas en este país se encuentran la Casa de Cristal o el Museo de Arte Moderno de São Paulo (MASP).

'Si hay un arquitecto que mejor que ningún otro representa el tema de la Bienal de Arquitectura 2021 ese es Lina Bo Bardi. Su carrera como diseñadora, editora, comisaria y activista nos recuerda el papel de la arquitecta como creadora de visiones colectivas', explicó Sarkis en las motivaciones del galardón.

El León de Oro y el resto de premios a los participantes se anunciarán el 22 de mayo.

ARGENTINA, PERÚ, ESPAÑA

Dos días antes de que la Bienal abra al público, los distintos participantes presentarán sus propuestas en los Giardini venecianos, en el anexo Arsenal y en el centro histórico de Venecia, pero además habrá 17 eventos colaterales de organizaciones e instituciones y sin ánimo de lucro que conversarán sobre cómo construir un mundo más generoso.

Poco se sabe de estos proyectos, pero algunos pabellones, como los de Argentina, Perú o España, ya han adelantado algunas píldoras.

Argentina, por ejemplo, presentará una 'Casa infinita' para exponer al público que cada persona cree que vive en su casa, pero al final todos lo hacen en una gran casa compartida, con jardines, montañas y praderas, con espacios compartidos que se pueden recorrer a pie, en bicicleta, en coche, en tren, en barco o en avión.

Perú hablará de cómo las rejas condicionan los espacios públicos y de cómo si se eliminan se puede fomentar la integración, mientras que España apostará por la 'incertidumbre', que da título a su propuesta, y cómo adaptarse a las realidades cambiantes o desconocidas.

Poco se sabe de la apuesta de Chile, aunque sí se conoce que Alejandro Aravena, que ya dirigió la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2016 y ese año ganó el prestigioso Premio Pritzker, será uno de los arquitectos invitados. EFE