La ATP prohíbe pertenecer a dos asociaciones de tenistas al mismo tiempo

Londres, 18 nov (EFE).- Novak Djokovic confirmó que la ATP ha votado en contra de que los tenistas puedan pertenecer a dos asociaciones de tenistas al mismo tiempo, lo que impedirá al serbio estar en el Consejo de Jugadores de la ATP y en la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA, por sus siglas en inglés).

En las últimas hora había salido a la luz que el tenista de Belgrado se había presentado a las elecciones que se celebrarán a final de año para el Consejo de Jugadores, tan solo tres meses después de su dimisión.

Sin embargo, Djokovic, en rueda de prensa tras perder con Daniil Medvedev, anunció que la candidatura no fue por su voluntad, sino que fue nominado por un 'gran grupo de tenistas'.

'No es verdad que yo lo haya pedido. Me han nominado otros jugadores. Para mí es una buena señal y me siento responsable para poder representar a otros jugadores y no veo problema en estar en las dos organizaciones. Por eso he aceptado la nominación', aseveró Djokovic.

'Pero entonces anoche la ATP votó una regla por la que ningún jugador en activo puede estar al mismo tiempo en el Consejo y en cualquier otra organización', dijo.

Djokovic calificó esta decisión como 'decepcionante' y apuntó que nadie de la ATP le consultó sobre esta medida.

'Siempre he sido transparente y sincero con todo el mundo, y he insistido en que legalmente no hay ningún problema en formar parte del Consejo y de la PTPA'.

'Creo que hay mucha confusión sobre lo que representa la PTPA y por qué fue fundada. Se creó porque no hay ninguna organización ni ahora mismo ni en la historia del tenis que represente al 100 % los derechos de los jugadores', manifestó Djokovic.

Según expresó el serbio, la ATP está compuesta al 50 % por los jugadores y el otro 50 % los torneos, lo que origina 'conflictos de intereses'.

'Por eso muchos tenistas firmaron un documento para ser parte de la PTPA, porque hay mucho descontento con cómo funciona el sistema ahora, especialmente con los jugadores de ránking bajo', añadió.

Djokovic expresó que quieren colaborar con la ATP y que quieren ser parte del ecosistema, porque es lo que 'los jugadores merecen'.

'Ahora con esta nueva norma, han querido mandar un mensaje muy claro de que no quieren a la PTPA en el sistema'.

Dada esta situación, Djokovic aseguró que ahora tienen que reconsiderar su situación y planear cuál va a ser su próximo movimiento. EFE