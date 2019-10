La banda The Cure ofrece tres horas de entrega absoluta en Ciudad de México

México, 8 oct (EFE).- La banda británica The Cure ofreció este martes tres horas de entrega absoluta en un concierto memorable en el Foro Sol de la Ciudad de México, que registró un lleno con unas 70.000 personas.

Liderados por el vocalista y guitarrista Robert Smith, el grupo estuvo en el escenario dos horas menos que en su anterior presentación en la capital mexicana, en abril de 2013, cuando rozaron las cinco horas, pero no le hizo falta ese tiempo porque lo suplió con una impecable lista de 36 canciones.

La banda abrió con 'Plainsong' y cerró con su clásico 'Killing an arab' y prácticamente repasó su álbum debut, el ya mítico 'Three Imaginary Boys' (1979)

A pesar de sus 60 años, Smith y el resto de la banda el bajista Simon Gallup, el baterista Jason Cooper, el tecladista O'Donnell y el guitarrista Reeves Gabrels vistieron obligadas prendas negras y se presentaron maquillados y despeinados como lo exige la estética del rock gótico.

Se distinguió el líder Smith con su clásica imagen y cuyo tono de voz se mantiene idéntico aunque sufrió los 2.240 metros de altitud de la Ciudad de México

En la lista de canciones no faltaron sus clásicos 'Pictures of you', 'Lovesong', y 'Fascination Street' en un primer bloque de 21 canciones en el que se despidieron con la emblemática 'Desintegration'.

En el primer 'bis' regresaron con otros nueve temas, destacando 'Friday I'm in love', 'Close to me' y 'Hot hot hot' y ya con 30 temas en un repaso musical que parecía el final del concierto

Pero en el segundo regreso al escenario sumaron otras seis canciones, todas de su etapa primigenia, en una especie de premio al público mexicano ya que en su actual gira no habían pasado de 30 canciones en otros países.

En Ciudad de México, la banda británica, en una madurez plena, se aseguró de ofrecer un sonido impecable ante un público entusiasmado que acompañó todas las canciones, las cuales, a pesar del paso del tiempo, siguen siendo potentes en vivo.

En 2018, The Cure celebró su 40 aniversario como banda, con un espectáculo especial en Hyde Park en Londres, además de una aparición única en el Festival Meltdown de Robert Smith en el Royal Festival Hall.

Ambos conciertos se lanzaron en DVD como '40 Live' y el grupo ha decidido extender el festejo con esta gira. EFE