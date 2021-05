La banda Torai revive el himno 'Baby, I love your way' junto a Big Mountain

Ciudad de México, 19 may (EFE).- La banda formada en México Torai revivió y dio un toque latino a la conocida canción 'Baby, I love your way' junto a Big Mountain, que la popularizó en 1994.

Torai, formada por el español Aitor García, el cubano Johnny Drake y el mexicano Marco Castro, pone un punto y aparte con este tema que traerá muchos recuerdos para algunos y, si la covid-19 lo permite, pondrá a bailar a los más jóvenes.

El sencillo está funcionando y pronto empezará a sonar en radios de España, según dijo este miércoles a Efe García, quien junto a José Luis Roma -de la agrupación Río Roma- compone las canciones de Torai.

Además, van a participar en varios festivales de la radio andaluza La Gozadera, lo que quiere decir que van a poder estar, por fin, cantándole al público en directo.

'Parece que esta canción está marcando un antes y un después en lo que veníamos haciendo y en la pausa de la covid-19', declaró García, a la vez que explicó que tienen muchas ganas de llevar esta canción a los escenarios.

El músico también relató que, a pesar de la pandemia, han seguido grabando y creando contenidos pero tuvieron que parar de tocar en directo y poner en pausa proyectos como giras como invitados junto a bandas como Río Roma o Elefante.

Y en medio del camino de regreso hacia lo que parece que será una nueva normalidad, Big Mountain contactó con ellos para componer una canción, aunque finalmente hicieron una versión de este 'hit' de los 90.

Pero junto a 'Baby, I love your way' llegaron otras buenas noticias y proyectos de los que todavía no pueden desvelar todo, pero García contó que el tema 'ha hecho que alguna gente se voltee y vea que algo está pasando' con ellos.

Como por ejemplo Francisco Céspedes, con quien grabaron 'Quiero que me odies', que saldrá en algunos meses.

También grabaron recientemente una canción con la banda norteña grupera Los Shulos, algo que, dijo García, les resultó muy divertido por ser 'lo más mexicano' que han hecho hasta el momento.

Torai, explicó, no hacen un género concreto, sino que se dejan llevar y buscan divertirse.

'Cuando empezó Torai dijimos que no queríamos conquistar el mundo. Todo está inventado, esto se trata de divertirte, de ser sincero. (...) Yo creo que la música siempre ha roto fronteras y barreras, no tiene colores ni ningún tipo de limite', terminó el español. EFE