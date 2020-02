La Berlinale abre la venta de entradas al festival más popular en su clase

Berlín, 17 feb (EFE).- La Berlinale abrió hoy la venta de entradas al público, tres días antes de la inauguración del festival internacional de cine que presume de ser el más popular del mundo en su categoría.

Las imágenes de grupos de personas en saco de dormir o sillas plegables con su termo de café y consultando los programas del festival, a la espera de la apertura de las taquillas, volvieron a la Potsdamer Platz, la sede de la Berlinale.

Se pondrán en los días siguientes más de 300.000 entradas a la venta para todas las secciones, sean galas de estreno con actores y directores, en el Berlinale Palast, o en otras salas alternativas e incluso cines de barrio. Este factor es la señal de identidad de la Berlinale, un festival abierto al público general, a diferencia de lo que ocurre en su rival europeo más directo, el más elitista Cannes.

El festival será inaugurado oficialmente el próximo jueves con la película 'My Salinger Year', dirigida por el guionista y realizador Philippe Falardeau e interpretada por Sigourney Weaver. A lo largo de sus diez días de existencia se proyectarán un total de 340 filmes entre sus distintas secciones.

El filme inaugural se exhibe fuera de concurso, tras lo que se abrirá el desfile de las 18 aspirantes a los Osos, que repartirán el jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons y con la actriz franco-argentina Bérenice Bejo entre sus miembros.

Sobre la alfombra roja del festival se espera la presencia del actor español Javier Bardem y de su colega mexicana Salma Hayek, protagonistas junto con Elle Fanning y Laura Finney del filme de la británica Sally Potter 'The roads not taken', una de las cintas incluidas a competición.

Entre sus rivales estarán el estaodunidense Abel Ferrara, con 'Siberia', interpretada por Willem Defoe, y 'There is no Evil', del iraní Mohammad Rasoulof.

De América Latina competirá 'El prófugo', el segundo largometraje de Natalia Meta, interpretado por Erica Rivas y con Cecilia Roth en su reparto. A través de ese filme, coproducido por México, regresa Argentina a la competición, tras años de ausencia.

Brasil luchará asimismo por los Osos con 'Todos os mortos', de Caetano Gotardo y Marco Dutra, una película que aborda la abolición de la esclavitud en ese país a través de cuatro mujeres.

EQUILIBRIO ENTRE VETERANOS Y NUEVOS NOMBRES

La Berlinale, de acuerdo a su tradición, buscará el equilibrio entre los nuevos talentos y los nombres consagrados.

El cine asiático estará representado por el surcoreano Hong Sangsoo, que regresa al festival con 'Domangchin yeoja' -'The woman who ran'-; de Taiwan acudirá Tsai Ming-Liang, con 'Rizi'. Y el camboyano Rithy Panh, que lo hará con 'Irradiés', único documental incluido en la sección oficial a concurso.

La cinematografía francesa estará presente a través de 'Effacer l'historique', de Benoît Delépine y Gustave Kervern, y el veterano Philippe Garrel, con 'Le sel des larmes'. Y Estados Unidos lo hará con 'First Cow', de Kelly Reichardt, junto al filme de Ferrara.

Alemania buscará su Oso con 'Undine', de Christian Petzold, habitual de ese festival, y con 'Berlin Alexanderplatz', un filme dirigido por el germano-afgano Burham Qurbani, que traslada la novela de Alfred Döblin al mundo actual, a través de un refugiado en la capital alemana.

RENOVACIÓN PARA LA 70 EDICIÓN

La Berlinale llegará así a su 70 aniversario, con una dirección renovada, a cargo del italiano Carlo Chatrian y la holandesa Marietta Rissenbeek. Esta fórmula bicéfala sigue a los 18 años de liderazgo en solitario a cargo de Dieter Kosslick, que se despidió el año pasado del festival.

Este nuevo dúo director ha incorporado una sección enteramente destinada a los nuevos talentos, 'Encounters', que ha incluido entre sus 15 títulos a la argentina 'Isabella', de Matías Piñeiro, y a la franco-colombiana 'Los conductos', de Camilo Restrepo, en lo que a representantes hispanos se refiere.

En esta edición recibirá el Oso de Oro de Honor al conjunto la actriz británica Helen Mirren, a quien se espera recibir sobre la alfombra roja del festival. EFE