La Bolsa de París sigue escalada y el CAC-40 sube un 0,90 %

París, 12 ago (EFE).- La Bolsa de París, que durante la primera parte de la mañana no tuvo una tendencia clara, siguió más tarde en la senda ascendente de los últimos días, gracias al optimismo con la apertura de Wall Street y el CAC-40 terminó este miércoles con una subida del 0,90 %.

Se trata de la cuarta progresión diaria consecutiva del índice selectivo del mercado francés en una sesión que había comenzado con un ligero descenso, de forma que en los primeros minutos llegó hasta un suelo de 5.010,80 puntos, frente a los 5.027,99 a la clausura el martes.

Con el impulso de Wall Street, el indicador de tendencia de la Bolsa de París llegó hasta un máximo de 5.096,53 puntos poco antes de finalizar con 5.073,31 puntos.

Eso significa que, tras esta sesión del miércoles en la que se negociaron títulos por valor de 2.699 millones de euros, el CAC-40 ha avanzado un 2,89 % en una semana y un 0,39 % en un mes.

Sin embargo, desde comienzos de año, el índice acumula caídas del 15,09 %.

Por lo que se refiere a los valores, los protagonistas del día por el lado positivo fueron el grupo de distribución Carrefour (+2,94 %), el gigante del lujo LVMH (+2,22 %), la compañía tecnológica Worldline (+2,14 %) y la empresa del lujo Hermès (+1,94 %).

En el otro extremo, los mayores retrocesos del selectivo correspondieron al fabricante de motores aeronáuticos Safran (-2,73 %), la inmobiliaria Unibail-Rodamco (-2,19 %), la sociedad publicitaria Publicis (-2,00 %) y el constructor de aviones Airbus (-1,65 %).

Tanto en Safran como en Airbus pesó el anuncio hecho el martes por el fabricante británico de reactores para aviones Rolls Royce, que reconoció haber detectado un problema de desgaste prematuro en una parte de los motores que equipan los A350 de Airbus.

Un problema que, según Rolls Royce, no necesitará que los A350 dejen de operar, ya que podrán ser verificados durante los controles de mantenimiento habituales. Además, no necesitarán una inmovilización prolongada de las aeronaves y este episodio no tendrá un impacto financiero 'significativo' para el fabricante de los reactores. EFE