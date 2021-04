La boricua Tanya Ramos-Puig es la nueva líder de la Fundación Latin Grammy

Miami, 14 abr (EFE).- La socióloga de origen puertorriqueño Tanya Ramos-Puig, considerada una 'una defensora de la igualdad educativa', liderará a partir de este miércoles la Fundación Cultural Latin Grammy, una entidad filantrópica de la Academia Latina de la Grabación que promueve su música y los nuevos talentos.

Ramos-Puig, de padres boricuas y nacida en Nueva York, agradeció la nueva oportunidad a la Fundación, con la que ha trabajado los últimos seis años, al subrayar su empeño en apoyar juntos 'la promesa de preservar y fomentar la música latina durante muchos años más'.

La Fundación, establecida en 2015, ha contado con el apoyo de artistas como Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Emilio y Gloria Estefan, Miguel Bosé, Carlos Vives, Julio Iglesias y Juanes para sus gestiones educativas.

Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, manifestó en un comunicado que Ramos-Puig ha cambiado 'la vida de muchos artistas jóvenes' durante los años que lleva trabajando en la Fundación.

Detalló que se trata de una organización sin ánimo de lucro que ha asignado más de 5,7 millones de dólares en becas que ayudan a más de 255 estudiantes de música en varias partes del mundo.

Además, dona instrumentos musicales a escuelas necesitadas y otorga subvenciones a investigadores, antropólogos, musicólogos, estudiosos e instituciones para contribuir a la investigación y preservación de la música latina.

Abaroa Jr además destacó la experiencia de Ramos-Puig en el sector de entidades sin fines de lucro y recaudación de fondos para 'reforzar a nuestro equipo y su misión'.

'Es un honor para mí asumir la dirección de la Fundación Cultural Latin Grammy, una organización con gran credibilidad y un compromiso indisputable para forjar el futuro de talentosos músicos jóvenes alrededor del mundo que comparten una pasión especial por la música latina', expresó por su parte Ramos-Puig.

Durante las dos últimas décadas, Ramos-Puig ha consagrado su carrera a mejorar las oportunidades educativas y los resultados en la vida de jóvenes en algunas de las comunidades más carentes de recursos en varias entidades, entre ellas, Pencils of Promise, Education Pioneers y The Children's Aid Society.

Ramos-Puig, que tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad de Nueva York (NYU) y una maestría de Ciencias en Política y Administración Urbana de The New School, es exalumna del Coro New York Leadership Center e INROADS, y fue profesora adjunta de LaGuardia Community College.

En 2009 se graduó del programa de nivel ejecutivo del Instituto de Administración de Entidades sin Fines de Lucro de la Facultad de Administración de Empresas de Columbia.

Entre tanto, Manolo Díaz, que encabezó exitosamente los inicios de la Fundación Cultural Latin Grammy, como su vicepresidente senior, seguirá a su servicio como miembro de su Consejo Directivo. EFE