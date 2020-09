La brasileña Maya Gabeira bate récord femenino con ola de 22 metros en Nazaré

Lisboa, 11 sep (EFE).- La brasileña Maya Gabeira batió su propio récord del mundo femenino al montar la ola más alta surfeada hasta la fecha, de 22,4 metros, en la playa de Nazaré, en Portugal.

La marca, que consiguió el pasado mes de febrero, fue reconocida siete meses después por Guinness World Records como la ola más alta surfeada hasta el momento por una mujer.

Gabeira, de 33 años, ya tenía anteriormente el récord del mundo, de 20,72 metros, alcanzado en 2018 también en la playa de Nazaré, conocida por sus olas gigantes.

La marca conseguida el pasado febrero supone además la mayor ola surfeada por un hombre o una mujer este año.

'Este récord mundial realmente me parece bastante asombroso porque el tamaño de la ola era mayor que la del ganador masculino, lo que significa que una mujer surfeó la mayor ola de este año', dijo Gabeira en declaraciones difundidas por la Liga Mundial de Surf.

'Es algo que soñaba desde hace años pero no lo veía realista. No había ningún referente para mí que me hiciese pensar que era posible, pero verlo es increíble. El surf se ve como un deporte muy dominado por hombres, por lo que tener una mujer capaz de ser un referente es bastante raro', señaló. EFE