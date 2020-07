La brasileña Valentina Sampaio, primera modelo trans de Sports Illustrated

Sao Paulo, 10 jul (EFE).- La brasileña Valentina Sampaio se convirtió este viernes en la primera modelo trans de la revista especializada Sports Illustrated, una oportunidad que la joven encara 'fuerte e inspirada' y con la que pretende 'luchar por todos los que sufren discriminación'.

Valentina Sampaio, de 23 años, apareció hoy en una edición de Sports Illustrated dedicada a trajes de baño, algo que considera un paso más no solo para su carrera, si no para toda la comunidad LGTBI+.

'Me siento fuerte y me siento inspirada para luchar no solo por mi si no por todos a los que represento', dijo la modelo en un vídeo publicado este viernes en sus redes sociales.

La joven lamentó que, pese a ser un 'país bonito', Brasil 'también alberga el mayor número de crímenes y asesinatos contra la comunidad trans en el mundo', que tiene que 'enfrentar risitas, insultos, reacciones asustadoras y violaciones físicas por el mero hecho de existir'.

Sus palabras desencadenaron un aluvión de felicitaciones por parte de cientos de usuarios en Instagram.

En la misma publicación, la brasileña aseveró sentirse 'contenta y honrada de hacer parte del icónico Sports Illustrated', lo que tachó de 'un sueño hecho realidad'.

Ya en agosto del año pasado, Sampaio se convirtió en la primera modelo trans presente en uno de los catálogos de Pink, la línea más juvenil de Victoria's Secret.

La joven brasileña comenzó a romper barreras en el mundo de la moda en 2017, cuando fue portada de la prestigiosa revista de moda francesa Vogue París. EFE

