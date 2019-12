La Cabilia, reducto donde el boicot a las presidenciales no se pone en duda

Nacera Ouabou

Tizi Ouzou (Argelia), 11 dic (EFE).- Inconformista y rebelde casi por naturaleza, en la región montañosa de la Cabilia, de mayoría bereber, pocos dudan de que el boicot a las presidenciales es un deber y de que las urnas permanecerán este jueves vacías.

Poco o nada ha cambiado en esta región acostumbrada a resistir, convertida desde hace diez meses en uno de los bastiones mas fuertes del movimiento de protesta popular masivo (Hirak) que exige la caída del régimen militar.

Y la que más ha sufrido la creciente represión, con decenas de jóvenes detenidos y encarcelados por enarbolar en las marchas, tanto en la Cabilia como en la capital, la bandera arcoiris de las tribus bereber.

'Te puedo garantizar que si hay un votante, será quizás el gobernador y eso depende de si logrará cumplirlo', asegura a Efe Awan, un hombre de 65 años que se identifica como gerente de una empresa de ingeniería civil.

'Nunca he votado y no votaré, y lamento haber perdido mi vida en este país, especialmente cuando veo a estos traidores que lo han vendido por una bocadillo de choped', recalca junto a una pancarta escrita en lengua cabil y que dice 'ulaç lvote ulaç' (no hay voto, no hay).

Al igual que la mayoría de sus vecinos, Awan cree que la consulta que se celebra este jueves para elegir al sucesor del histórico presidente Abdelaziz Bouteflika no es más que 'una mascarada', una maniobra para perpetuarse en el poder.

Bouteflika, gravemente enfermo desde 2013, renunció a su puesto a principios de abril forzado por las protestas en la calle pero también por la presión del jefe del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, general Ahmed Gaïd Salah.

Las presidenciales deberían haberse celebrado el pasado 4 de julio, tres meses después de la renuncia como dicta la Constitución, pero fueron aplazadas 'sine die' por sugerencia del Ejército ante la continuidad de las protestas.

Desde entonces, el Hirak demanda el aplazamiento de los comicios hasta que haya una verdadera transición democrática, apela al boicot y exige la caída de todo el régimen militar y del gobierno formado por exministros de Bouteflika.

Awan va mucho más allá y cree que levantarse de la cama y salir a votar este jueves es 'una traición'.

'El hecho de ponerse en pie para entregar una hoja aunque sea en blanco significa que les damos importancia. Ni siquiera tienen credibilidad, solo fingen que defienden el país' pero lo hacen en su propio interés, añade.

Yasin Bahama, funcionario del Estado, comparte la misma opinión, y cree que si todo el país se condujera como la Cabilia, 'donde la huelga general se ha respetado', e hiciera lo mismo con el boicot, otra historia se escribiría.

'Cuando haya elecciones transparentes y creíbles, ese día votaré. Los cinco candidatos pertenecen al propio sistema, que hace todo lo posible para perdurar en el poder. Ya se sabe quien es el futuro presidente ¿en qué puede contribuir mi voto?', indicó el ciudadano, acompañado de su familia.

Las manifestaciones en favor del boicot se repiten desde hace días en Argel -la de este miércoles, fue en parte reprimida por la policía- no así el llamamiento a la huelga general, que ha tenido poco impacto, al menos en la capital.

En la carrera compiten dos exprimeros ministros de Bouteflika, Ali Belflis -que denunció fraude en las presidenciales de 2014, en las que fue batido por el presidente- y Abdelmajid Tebboun, que lideró el Ejecutivo tres meses durante el verano de 2017, cuando ya no se sabía quien estaba al frente del poder.

Ambos parten como favoritos frente al antiguo ministro de Cultura, Azzedine Mihoubi, que podría dar la sorpresa, el exministro de Turismo, Abdelkader Bengrina, de orientación islamista, y Abdelaziz Belaïd, exdiputado el Frente de Liberación Nacional (FLN), que gobierna el país desde la independencia, y presidente del partido Frente El Mostakbal.

Ninguno de ellos es visto como una verdadera opción de cambio, al menos a los ojos de la 'rebelde' Cabilia. EFE