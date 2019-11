La cadena ABC sale al paso por no emitir una información contra Epstein

Nueva York, 5 nov (EFE).- El canal de televisión estadounidense ABC respondió este martes a un video filtrado en internet en el que una de sus presentadoras aseguraba tener hace tres años una historia sobre los supuestos abusos de Jeffrey Epstein a niñas y declaró que esa información no cumplía los requisitos para emitirse.

En un video colgado en Twitter por la web conservadora Project Veritas y grabado en el plató de ABC, la periodista Amy Robach dice estar 'enfadada' tras las revelaciones de este pasado verano sobre Epstein porque años antes su medio 'no emitió' su entrevista con una acusadora, y añadió que el Palacio Real británico los 'amenazó'.

En un comunicado a medios, ABC News declaró: 'En ese momento no toda nuestra información cumplía los estándares para emitirse, pero nunca hemos dejado de investigar la historia. Desde entonces hemos tenido a un equipo con esta investigación y recursos sustanciales dedicados a ella. Ese trabajo ha llevado a un documental de dos horas y un podcast de seis partes que se emitirá en el nuevo año'.

Robach, que trabaja en el programa 'Good Morning America', atribuyó en una nota el contenido del video a 'un momento privado de frustración' porque ABC no emitió su entrevista con Virginia Roberts Giuffre, ya que no había 'obtenido suficientes pruebas que corroboraran sus alegaciones para cumplir estándares editoriales'.

Giuffre testificó este verano como víctima en un tribunal de Nueva York tras el suicidio de Epstein, que tuvo lugar el pasado 10 de agosto en la celda donde esperaba un juicio por supuestamente crear una red de tráfico sexual de niñas, y ha acusado al príncipe Andrés de Inglaterra de abusar de ella cuando era menor de edad.

En el video, Robach aparentemente está en una pausa y no sabe que la están grabando mientras comenta airada: 'He tenido esta historia durante tres años. Tuve esta entrevista con Virginia Roberts (Giuffre). No la emitimos. Primero me dijeron '¿Quién es Jeffrey Epstein? Nadie sabe quién es, es una historia estúpida'.

'Entonces Palacio se enteró de que teníamos todas sus alegaciones contra el príncipe Andrés y nos amenazaron de un millón de formas diferentes. Temíamos no poder entrevistar a Kate y Will. Eso también tumbó la historia. Era increíble lo que teníamos. (Bill) Clinton, lo teníamos todo', prosigue, refiriéndose a los duques de Cambridge.

'Intenté durante tres años que se emitiera sin éxito y ahora está saliendo todo y es como, 'estas nuevas revelaciones'. Y yo lo tenía todo. Estoy muy enfadada ahora mismo. Cada día me enfado más y más', reitera la presentadora.

En su nota posterior al video filtrado, Robach matiza que los 'comentarios sobre el príncipe Andrés y su alegación de que había visto a Bill Clinton en la isla privada de Epstein eran en referencia a lo que Virginia Roberts dijo en esa entrevista en 2015'.

'Estaba refiriéndome a sus alegaciones, no a lo que ABC News había verificado sobre nuestro trabajo', agregó.

'La entrevista en sí, aunque estuve decepcionada porque no se emitiera, no cumplía nuestros estándares. En los años siguientes nadie me ha dicho nunca ni a mí ni al equipo que dejáramos de informar sobre Jeffrey Epstein, y hemos seguido persiguiendo agresivamente esta importante historia', concluye la nota.

El video de Project Veritas se viralizó esta tarde en Twitter bajo la etiqueta 'Epstein Cover Up' (Encubrimiento de Epstein), que era uno de los 'trending topic' del día en Estados Unidos y está vinculada a una petición en la que, según este grupo activista, unas 10.000 personas han firmado para pedir explicaciones a ABC. EFE