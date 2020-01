$!La cadena de errores que condujo al derribo del avión en Irán

1. NO SE CANCELARON LOS VUELOS COMERCIALES

'El sector gubernamental del país y de aeropuertos no tiene ninguna culpa', apostilló Hayizadeh, quien no detalló en qué momento de la cadena se frenó esa orden.

2. INFORMACIÓN ERRÓNEA A LOS SISTEMAS EN ALERTA

3. EL AVIÓN, CONFUNDIDO CON UN MISIL DE CRUCERO

4. PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN Y POCO TIEMPO DE REACCIÓN

5. NEGACIÓN DE LA REALIDAD

La Organización de la Aviación Civil y el Ministerio de Exteriores negaron categóricamente el viernes que el aparato de UIA hubiera sido derribado por un misil y denunciaron una especie de conspiración contra Irán.

Hayizadeh justificó hoy que esas instituciones no sabían lo ocurrido y que, al no tener formación militar, dieron por hecho que, al no explotar el avión en el aire, no había sido impactado por un misil.

El aparato fue atacado a baja altura mediante un misil de corto alcance que lleva 'una pequeña cabecera de guerra', explicó el comandante, quien agregó que, por ese motivo ,el Boeing 737 tuvo tiempo de girar tras el impacto y no se destruyó hasta chocar contra el suelo.

EFE / Artemis Razmipour