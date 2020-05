La cadena de moda Nordstrom cierra su tienda en la capital puertorriqueña

San Juan, 7 may (EFE)- La cadena de moda Nordstrom cerró su única tienda en Puerto Rico, situada en el centro comercial The Mall of San Juan, lo que supondrá la pérdida de más de 100 puestos de trabajo, decisión a nivel corporativo que afecta a cerca de una veintena de establecimientos de la compañía en todo Estados Unidos.

El cierre, divulgado este jueves y dentro del marco de la crisis provocada por el COVID-19, supondrá un duro golpe para The Mall of San Juan, que ya perdió a la emblemática Saks Fifth Avenue después del huracán María de septiembre de 2017, ya que nunca llegó a reabrir tras el impacto de la tormenta.

CIERRA TRAS 5 AÑOS DE OPERACIONES EN SAN JUAN

Nordstrom cierre definitivamente operaciones en el centro comercial The Mall of San Juan tras 5 años de presencia y de permanecer cerca de 18 meses clausurada por causa del huracán María.

La histórica tormenta dejó cerca de año y medio cerrado el centro comercial, que desde un principio estuvo concebido como un lugar destinado a personas de alto nivel adquisitivo, tanto locales como turistas.

La tienda de Nordstrom en San Juan disponía de 138.000 pies cuadrados, que incluye departamentos de calzado, cosméticos y accesorios de distintas marcas.

La tienda de Puerto Rico ofrecía otros servicios especiales como Compre en línea y recoja en la tienda, Recoja desde su automóvil, estilistas de belleza y el Brow Bar de Anastasia Beverly Hills.

La decisión de Nordstrom afecta además a otros establecimientos repartidos por distintos estados de Estados Unidos, medida que busca un ahorro de millones de dólares en un momento de caída radical de ventas a causa de la crisis del COVID-19.

CIERRE PARA RECORTAR GASTOS

Nordstrom indica en un comunicado que el cierre de los establecimientos responde a la necesidad de recortar gastos y ganar flexibilidad.

La compañía, fundada en 1901 en Seattle, cuenta actualmente con casi 400 tiendas repartidas por cerca de 40 estados del país norteamericano.

Nordstrom había anunciado a mediados de marzo, coincidiendo con el comienzo de la crisis del COVID-19, que cerraría sus establecimientos en Estados Unidos y Canadá por dos semanas, pero que seguiría pagando sueldos y beneficios a sus empleados durante este período.

LA CRISIS TAMBIÉN SE LLEVA POR DELANTE A NEIMAN MARCUS

El anuncio de Nordstrom coincide con la noticia hoy de que la firma de comercio minorista Neiman Marcus se declaró en quiebra golpeada por los estragos que la pandemia del COVID-19 ha causado en su actividad.

Neiman Marcus arrastraba una deuda previa de 4.000 millones de dólares que ha precipitado esta reestructuración.

Se trata del segundo gran comercio minorista que se declara en quiebra durante la pandemia después de que la firma textil J. Crew, popular por vestir a la ex primera dama Michelle Obama, hiciese lo propio el pasado lunes.

El cierre de Nordstrom en Puerto Rico deja al Mall of San Juan, inaugurado en el año 2015 con una inversión de 475 millones de dólares, sin una de sus grandes referencias.

El COVID-19 da otro golpe, con la salida de Nordstrom, al Mall of San Juan, una referencia del lujo para todo el Caribe con tiendas como Bulgari, Giuseppe Zanotti Design Gucci, Herve Leger, Hollister, Janie and Jack, Jimmy Choo, Swarovski, Swatch, Tommy Bahama, Vans, Versace o Williams-Sonoma.

'Agradecemos a Nordstrom por su alianza en San Juan. Siguiendo hacia adelante, Taubman -propietario del centro comercial- está comprometido con traer inquilinos nuevos y únicos a The Mall of San Juan', informó el centro comercial sobre la salida de la cadena. EFE