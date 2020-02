La Calera resiste el empuje del Fluminense y pasa a la segunda ronda

Santiago de Chile, 18 feb (EFE).- El Unión La Calera chileno aguantó el empuje del Fluminense brasileño en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana y consiguió este martes, apretando los dientes, el boleto para estar en los bombos de la segunda fase.

Un empate sin goles fue el resultado del exigente trabajo defensivo que mostró el conjunto chileno ante su público para mantener al equipo en el torneo una eliminatoria más, gracias al empate 1-1 obtenido en la ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El histórico tricolor fue un quiero y no puedo frente al arco cementero, que resistió los envites e incluso tuvo una clara ocasión al final del encuentro para anotar y vivir con calma los últimos minutos.

El dominio del balón fue desde el inicio para el Fluminense y también las intenciones, debido a la necesidad de anotar para ganar o al menos igualar la serie con la llegaban a la cita en Chile.

Sin embargo, La Calera no le perdió la cara al encuentro y no desistió en buscar el gol para la tranquilidad al partido, pero la suerte les fue esquiva y tuvo que sufrir la clasificación incluso por momentos con los once jugadores defendiendo dentro del área.

En consecuencia, ha sido una serie provechosa para el conjunto chileno en el que destacan el centrocampista argentino Gonzalo Castellani y el portero Alexis Arias, frente a un rival que no pudo voltear el resultado pese a tener a Nené, Evanilson y Caio Paulista como sus cartas de gol. EFE