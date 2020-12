La campaña en Venezuela, resumida en 12 frases que dejaron eco

Héctor Pereira

Caracas, 4 dic (EFE).- La campaña política en Venezuela ha terminado, pero los discursos de algunos candidatos y dirigentes aún resuenan todavía, cuando faltan horas para unas elecciones legislativas cuestionadas por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

Durante 30 días y en medio de la pandemia por covid-19, la palabra, nuevamente, condimentó la conquista de votos que estuvo claramente dominada por los aspirantes oficialistas, quienes dispusieron de un amplio despliegue organizativo y de propaganda.

Esta es una selección de las 12 frases más destacadas de estos días de campaña:

1.- 'El que no vota, no come'. La polémica sentencia fue dicha en un masivo acto político por el candidato oficialista Diosdado Cabello.

El dirigente aclaró, luego de numerosas reacciones en rechazo, que no se trataba de una amenaza hecha por él, sino que había citado la forma en que las mujeres presionarán a los hombres para que voten este domingo.

2.- 'Si la oposición gana, me voy de la Presidencia'. La oferta lanzada por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la recta final para los comicios alentó la campaña, que lució descafeinada la mayoría del tiempo.

El gobernante se dijo confiado en que los resultados favorecerán a sus aliados. 'Dejo mi destino en las manos del pueblo', agregó.

3.- 'Si votas, Maduro se va'. El reto planteado por el presidente fue aceptado por la porción opositora que participará en los comicios, entre ellos el excandidato presidencial Henri Falcón que, aunque no aspira a ninguno de los 277 escaños, sí inscribió su partido para esta contienda.

A través de las redes sociales, el exgobernador ha insistido en esta promesa de votar en las legislativas para sacar a Maduro del poder.

4.- 'A esas ratas peludas las hundiremos'. El jefe de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, encabezó numerosos actos públicos y en varias ocasiones repitió esta amenaza a la oposición que controla actualmente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

No fue la única vez que advirtió a los opositores, pues también adelantó que la nueva AN, que espera sea de mayoría chavista, hará una 'investigación profunda' a estos legisladores, de los que dijo que han 'robado demasiado'.

5.- 'Ladrón de 7 suelas, aquí no hay espacio para ti'. La expresión corresponde a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien participó en varios actos de campaña, especialmente en Caracas para apoyar a su hermano, Jorge Rodríguez.

La vicepresidenta se refería al líder opositor Juan Guaidó, actual jefe del Legislativo, quien acaparó la mayoría de los insultos y amenazas por parte del Ejecutivo y del oficialismo durante la campaña.

6.- 'El 6 en sus casas, pero el 12 todos a la calle'. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, llamó a la gente a abstenerse en las votaciones de este domingo y, en cambio, participar en la consulta popular que, sin ser vinculante, busca medir el rechazo a Maduro y a estos comicios.

El opositor también se lanzó a las calles para promover esta consulta que se celebrará de modo virtual entre el 7 y el 12. Solo la última jornada se podrá votar en persona.

7.- 'Estoy esperanzado con el 6 de diciembre, con una votación importante'. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha promovido varios intentos de diálogo político en Venezuela, se dijo expectante por estas elecciones que no serán reconocidas por la Unión Europea (UE).

En una entrevista con el canal privado Globovisión, el líder socialista defendió la pluralidad que hay en estas elecciones, en las que los líderes tradicionales de la oposición no participarán luego de que el Tribunal Supremo interviniese sus partidos y pusiera al frente de ellos a dirigentes que habían sido expulsados.

8.- 'Le dieron dos disparos'. Así confirmaba a Efe el diputado José Brito que su compañero de partido y candidato a legislador Waldo Santeliz había sido asesinado en medio de un acto de campaña en el estado Trujillo (oeste).

Santeliz militaba en la formación Primero Venezuela, igual que Freddy Vásquez, otro aspirante legislativo que perdió la vida a días de las elecciones, en este caso debido a un arrollamiento de vehículo.

9.- 'Yo siempre estuve pegado a mi papá'. El debut en la política de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente venezolano, llamó la atención de los medios.

El joven de 30 años va en búsqueda del escaño y aunque asegura tener un plan para sacar al país de la crisis, prefiere no prometer que tiene una 'varita mágica para resolver todos los problemas'.

10.- 'Esas opciones (electorales) están descartadas'. La exdiputada María Corina Machado mantuvo su rechazo a los comicios al señalar que con ellos se busca legitimar al Ejecutivo de Maduro, una 'dictadura' que, dijo, solo puede ser enfrentada 'con una fuerza superior que tenga un efecto disuasivo'.

11.- Las parlamentarias 'no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo'. El augurio proviene de la Conferencia Episcopal de Venezuela que, en un comunicado, rechazó las votaciones de este domingo al advertir que estas 'tienden a agravar' la situación política en el país.

12.- 'Un contingente humano que permite la seguridad y la tranquilidad para que los venezolanos y las venezolanas ejerzan su derecho al voto'. Esta frase se refiere al despliegue de cientos de miles de agentes policiales en todo el país a propósito de las elecciones.

La cita pertenece a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, quien reiteró que el proceso de votación será seguro, tanto en la transparencia de cada voto como en las medidas para evitar la propagación de la covid-19, si bien la cuarentena fue levantada por el Ejecutivo. EFE