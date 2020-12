La campeona mundial Lourdes Juárez reconoce que debe entrenarse más duro

México, 15 dic (EFE).- La mexicana Lourdes Juárez, campeona supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconoció este martes que si antes de conseguir el título de su peso trabajó fuerte, ahora debe entrenarse más duro.

'Lo que toca es defender el cinturón. Si antes me entrenaba al cien, ahora debo hacerlo al doscientos por ciento. Estoy motivada para seguir adelante', señaló la púgil de 33 años.

Juárez derrotó el pasado sábado por decisión unánime a su compatriota Guadalupe Martínez y le arrebató la faja en uno de los mejores combates del año, en el que las dos protagonistas buscaron la victoria desde el primer minuto.

'Dimos una gran pelea, estoy feliz porque 'Lupita' dio todo encima del ring. Es una peleadora que va para adelante y fue un gran reto', señaló Juárez, que con su triunfo llegó a 31 victorias, cuatro por la vía rápida, con dos derrotas.

Ante los medios, la nueva campeona supermosca contó detalles de su preparación y los momentos previos del combate, el más importante de su vida.

'Antes de mis peleas me pongo nerviosa, esta vez no pude dormir un día antes', confesó la pugilista, hermana de la ex campeona mundial Mariana 'Barby' Juárez.

Según 'La pequeña Lulú', siempre quiso una oportunidad ante una peleadora del más alto nivel y cuando se cerró el pleito por el cetro mundial contra Martínez, trabajó para demostrarse a sí misma que podía llegar a lo más alto.

'Me sentí presionada más de lo normal. Me tocó pelear con la mejor, quería eso para ver de que estaba hecha. Nos preparamos al cien porque no podía perder la oportunidad', agregó.

Asimismo, dijo que está lista para darle la revancha a Martínez, quien llevaba más de tres años sin derrotas, aunque reconoció que su próxima rival será decidida por los promotores.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, destacó el momento de alza del pugilismo de mujeres y vio con buenos ojos una propuesta de separar una fecha del año para celebrar peleas femeninas por títulos mundiales, como se hace entre hombres en mayo y septiembre.

'El 8 de marzo, día internacional de la mujer, podría ser una buena fecha', señaló Sulaimán.

La idea fue tomada con calidez por Juárez y por la ahora excampeona Martínez, quienes consideraron que será una buena oportunidad para dar realce al boxeo femenino, atraer protagonismo y mejores bolsas. EFE