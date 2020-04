La cariñosa despedida de Cristina y Victoria Iglesias a su abuela

Madrid, 8 abr. (EFE).- La madre de Miranda Rijsnburger, la esposa del cantante Julio Iglesias, ha fallecido en Miami tras una larga enfermedad, y sus nietas las gemelas, Cristina y Victoria, la han despedido con cariñosos y emotivos mensajes.

Miranda estaba muy unida a su madre, Paula Bakker, que vivía desde años en Miami con toda la familia, formada por la pareja y sus cinco hijos: Miguel, de 22 años; Rodrigo, de 21; las gemelas Victoria y Cristina, de 18, y Guillermo, de 12.

Ahora todos están tristes por la pérdida, que las más jóvenes y mediáticas, Cristina y Victoria, han querido reseñar en las redes sociales.

'I know you will be watching over all of us, love you forever Oma' ('Sé que seguirás cuidando de todos nosotros. Te quiero siempre Oma -abuela en nerlandés-), ha escrito en inglés Victoria, acompañando sus palabras de una fotografía en la que aparecen ella y sus hermanos Miguel, Rodrigo y Cristina junto a su abuela.

Con el mismo cariño Cristina ha escrito en su cuenta de Instagram: 'Last night heaven gained an angel Ik hou van je Oma' ('Esta noche el cielo ha ganado un ángel. Te amo abuela').

Mensajes que amigos y seguidores las han acompañado con palabras de apoyo y cariño en estos difíciles momentos por los que están pasando.

Miranda Rijsnburger ya había perdido a su padre, Wim Rijnsburger, que falleció con apenas 48 años. EFE