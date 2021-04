La carrera hacia el título

Madrid, 13 abr (EFE).- La lucha por el título de LaLiga Santander 2020/21 encara el tramo final, ocho capítulos sin tregua al que se presentan a los tres grandes aspirantes separados por dos puntos y a un cuarto contendiente, el Sevilla, que se ha ganado el derecho a soñar.

El Atlético, pese a perder prácticamente toda la gran ventaja que atesoró hace unos meses, aún mantiene la iniciativa, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, y dos respecto al Barcelona, mientras que el Sevilla se encuentra a seis, que son siete a la postre dado que tiene perdida la diferencia particular con el líder.

El conjunto andaluz, aunque las matemáticas le amparan, lo tiene realmente complicado. De aquí hasta el final deben de fallar los tres primeros. No tiene margen de error. Pero está a la expectativa de lo que pueda ocurrir.

“Es el momento de creer más que nunca' en lo que están 'haciendo toda la temporada, preparar bien el siguiente encuentro” ante la Real Sociedad, aseguró Julen Lopetegui tras ganar en Balaídos al Celta en su partido 100 como entrenador del conjunto sevillista, que también tiene perdida la diferencia particular con el Barcelona y que debe resolverla con el Real Madrid cuando visite el Alfredo di Stéfano el 9 de mayo en la trigésima quinta jornada.

Dos equipos que luchan por la salvación, el colista Eibar y el renacido Huesca, acudirán en las dos próximas jornadas al Wanda Metropolitano, donde el Atlético de Madrid tratará de mantener esa iniciativa que tiene desde la novena fecha del campeonato.

A continuación el cuadro rojiblanco tendrá tres salidas seguidas, frente al Athletic, Elche y Barcelona, un partido que puede definir buena parte de esta recta final. La Real Sociedad y Osasuna acudirán después al feudo del Atlético, que cerrará la liga en Zorrilla ante un Valladolid que podría estarse jugando la permanencia.

El Real Madrid, que ha enlazado cuatro victorias en los últimos seis encuentros -ocho y dos empates en diez-, tiene la 'distracción' de la Liga de Campeones. Este miércoles en Anfield sabrá si continúa en liza. Con la plantilla mermada por las lesiones encarará los siguientes compromisos ligueros. Los dos próximos serán en el Alfonso Pérez Muñoz ante un Getafe que no se puede permitir más tropiezos y en el Ramón de Carranza frente al Cádiz, que ya le ganó en el Di Stéfano en la primera vuelta.

Betis, Osasuna y Sevilla acudirán en las tres siguientes jornadas al campo del equipo de Zinedine Zidane, que tiene un final teóricamente muy exigente, pues a continuación visitará al siempre competitivo Granada y al Athletic, para cerrar el curso en casa frente al Villarreal, ante el que celebró la pasada campaña su trigésimo cuarto título pero que puede estarse jugando su participación europea.

Un factor positivo para el conjunto que dirige el técnico galo es que supera a Atlético y al Barcelona en los emparejamientos particulares, cuestión que tiene notable importancia en finales apretados.

El Barcelona, que vio frenada en el clásico su racha liguera de diecinueve jornadas sin perder, 'descansará' en LaLiga este fin de semana. Tiene el sábado la final de la Copa del Rey ante el Athletic. Por lo tanto, su partido contra el Granada se posterga hasta el 28 de abril. Lo disputará después de recibir al Getafe y visitar al Villarreal en La Cerámica, donde no pierde desde hace más de trece años.

El Valencia en Mestalla, donde no gana en liga desde octubre de 2016, y el Atlético en el Camp Nou dictarán cómo llegará el cuadro de Ronald Koeman a los últimos 'metros', en los que visitará al Levante, recibirá al Celta y acudirá a Ipurúa para poner fin a la campaña.

Después de acudir al Reale Arena, el Sevilla visitará al Levante y tendrá dos encuentros seguidos en el Ramón Sánchez Pizjuán ante Granada y Athletic antes de medirse al Real Madrid y recibir al Valencia.

El Villarreal en La Cerámica y el Alavés, otro de los equipos inmersos en la lucha por la permanencia, en el coliseo sevillista podrán fin a su andadura.

Últimos ocho encuentros de Liga para Atlético, Real, Barcelona y Sevilla.

AT. MADRID R. MADRID BARCELONA SEVILLA

Eibar (c) Getafe (f) Getafe (c) Real Sociedad (f)

Huesca (c) Cádiz (f) Villarreal (f) Levante (f)

Athletic (f) Betis (c) Granada (c) Granada (c)

Elche (f) Osasuna (c) Valencia (f) Athletic (c)

Barcelona (f) Sevilla (c) Atlético Madrid (c) Real Madrid (f)

Real Sociedad (c) Granada (f) Levante (f) Valencia (c)

Osasuna (c) Athletic (f) Celta (c) Villarreal (f)

Valladolid (f) Villarreal (c) Eibar (f) Alavés (c)

